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Азербайджан оценил роль России в Нагорном Карабахе 

Lenta.ru и ещё 2 32 минуты назад
Азербайджан оценил роль России в Карабахе
Фото: Reuters
Роль России в конфликте Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе справедлива и сбалансирована. Об этом ТАСС заявил посол Баку Полад Бюльбюль оглы.
Он выразил признательность Москве за «проявленную мудрость и политический нейтралитет», отметив, что это «подобает ответственному великому государству». Посол добавил, что высоко ценит позицию России, которая считается важным государством региона и с которой Азербайджан связывает общая история.
Бюльбюль оглы напомнил, что Россия — одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и член Совета Безопасности ООН. Кроме того, Москва признает территориальную целостность Азербайджана и не признает «некое образование, созданное на оккупированных территориях Азербайджана».
Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
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Кавказ , Армия , В мире , Конфликты , Война, Карабах , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Баку , Москва
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