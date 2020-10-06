Азербайджан оценил роль России в Карабахе

Роль России в конфликте Армении Азербайджана в Нагорном Карабахе справедлива и сбалансирована. Об этом ТАСС заявил посол Баку Полад Бюльбюль оглы.

Он выразил признательность Москве за «проявленную мудрость и политический нейтралитет», отметив, что это «подобает ответственному великому государству». Посол добавил, что высоко ценит позицию России, которая считается важным государством региона и с которой Азербайджан связывает общая история.

Бюльбюль оглы напомнил, что Россия — одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и член Совета Безопасности ООН . Кроме того, Москва признает территориальную целостность Азербайджана и не признает «некое образование, созданное на оккупированных территориях Азербайджана».

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.