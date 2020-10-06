Азербайджан обвинил Армению в обстреле нефтепровода

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что армянские войска попытались обстрелять нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Инцидент произошёл в 21:00 по местному времени (20:00 по Москве ) на территории Евлахского района. Азербайджанские военные предприняли меры, благодаря которым попытку обстрела удалось пресечь, передаёт ТАСС.

6 октября примерно в 21:00 вооружённые силы оккупирующей стороны подвергли тяжелому обстрелу Тертерский район, — добавили в ведомстве, отметив, что в результате погиб один местный житель, а ещё двое получили ранения.

Как писал NEWS.ru, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернутся к переговорам.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.