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Пашинян посетил Карабах 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Пашинян посетил Карабах
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику и провел там совещание с представителями ВС, сообщили во вторник в пресс-службе армянского кабмина.

"Пашинян посетил 5 октября Республику Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.). Премьер-министр провел совещание с президентом Арцаха Араиком Арутюняном и высшим офицерским составом ВС", — говорится в сообщении на сайте правительства.

В ходе совещания командующий Армией обороны Карабаха генерал-майор Джалал Арутюнян сообщил об оперативной обстановке, контрударах по противнику, а также предстоящих шагах со стороны ВС.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Кавказ , Армия , В мире , Конфликты , Война, Карабах , Никол Пашинян , Араик Арутюнян , Армения
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