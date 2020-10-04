Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана . Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России

Василий Небензя. «Конфликт в Нагорном Карабахе вызывает у нас серьезные опасения. Не потому, что это очень близко к нашим границам, а главным образом потому, что и Армения, и Азербайджан не чужие нам страны, у нас особые отношения с обеими странами», – напомнил накануне о позиции Москвы постпред России в ООН

«Да, Турция однозначно поддерживает Азербайджан. Но это не означает, что мы на другой стороне, поддерживая Армению против Азербайджана», – цитировал ТАСС российского представителя в ООН.

Москва, подчеркнул Небензя, выступает за немедленное прекращение огня обеими сторонами справедливое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

Разъяснение российского постпреда в ООН прозвучало в контексте обсуждения того, должна ли Россия поддерживать какую-либо из сторон в обострении ситуации в Нагорном Карабахе – Армению, которая как и Россия состоит в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или Азербайджан, связанный с Россией экономическими контактами и военными контрактами. Азербайджан воспринимается и действительно является ближайшим партнером Турции, которая сейчас подстегивает военную кампанию Баку в Карабахе. Москва же, как следует и из слов Небензи, стремится примирить стороны и вернуть Ереван и Баку к статус-кво до обострения конфликта.

«Россия занимает нейтральную, равноудаленную позицию в карабахском конфликте. Для нас Азербайджан не менее стратегически ценен, чем Армения», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко . Причем, важным фактором в российско-азербайджанских контактах стали хорошие личные отношения президентов Владимира Путина Ильхама Алиева , отметил собеседник.

«Во взаимоотношении глав двух государств присутствует, что называется, «взаимная химия» – симпатия, поддержка и приязнь, что немаловажно при международных контактах. Наш президент – политик сдержанный и осторожный, большинство партнеров по международной политике держит на расстоянии, так что добрые отношения с Алиевым дорогого стоят», – отметил эксперт.

Примером, в частности, может служить дружеское общение и совместные выступления двух лидеров на площадке дискуссионного клуба «Валдай» в октябре прошлого года.

«Здесь важен биографический момент, – предположил собеседник. – У отца нынешнего азербайджанского президента, многолетнего лидера республики Гейдара Алиева и у Путина было общее место работы. Гейдар Алиевич был офицером госбезопасности, который прошел путь от младшего лейтенанта до председателя КГБ Азербайджанской ССР, после чего и началась его работа как государственного деятеля, в Политбюро и в Совете министров СССР».

В целом, по мнению Коротченко, «бэкграунд» семьи Алиевых понятен для российского лидера:«Ильхам Алиев – выпускник МГИМО , он одинаково хорошо владеет русским и английским языками». Иное дело – лидер Армении, премьер-министр Никол Пашинян , который пришел к власти на волне «цветной революции» 2018 года, считает эксперт: «На мой взгляд, личные контакты Алиева и Путина на порядок лучше, чем контакты Путина и Пашиняна». Он подчеркнул, что речь идет именно о личном взаимодействии на уровне лидеров стран, а в межгосударственных отношениях Москва равноудалена (или наоборот, равноприближена) и к Еревану, и к Баку.

«Армения – член Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но, к слову, и Азербайджан изъявлял желанием стать наблюдателем в этой организации. Ереван заблокировал это решение задолго до его обсуждения», – указал эксперт. «Армения закупает российские вооружения, но Азербайджан приобретает большие объемы нашего оружия. Немаловажно, что Баку – один из немногих партнеров, которые платят живыми деньгами. У Азербайджана есть финансовая база для этих закупок», – отметил Коротченко. Армения же платит в счет целевых кредитов, выданных Еревану Москвой.

«За последние годы Россия в общей сложности продала Азербайджан оружия на сумму более 5 млрд долларов. Это реактивные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы, огромное количество современных танков и БТР, а также комплексы С-300 в новейшей версии. Пару месяцев назад были сообщения о том, что Азербайджан проявил интерес к закупке новых российских истребителей Су-35 и МиГ-35», – напомнил эксперт.

Обе страны заинтересованы и в экономических контактах – если судить по товарообороту, который в прошлом году перевалил за 3 млрд долларов, сказал газете ВЗГЛЯД азербайджанский эксперт, руководитель политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. Минэкономики России по итогам прошлого года зафиксировала двукратный рост оборота.

По словам Велизаде, серьезным фактором в отношениях двух стран является присутствие в России значительной азербайджанской диаспоры. «Оценки численности выходцев из Азербайджана в России – разные. По официальной статистике, российское гражданство имеют около 600 тысяч азербайджанцев. Число жителей нашей республики которые постоянно или в значительной степени проживают в России, либо часто приезжают и уезжают – превышает 3 млн человек», – отметил азербайджанский политолог.

«Статистика о присутствии выходцев из Азербайджана в России разнится, но в любом случае эти люди являются связующим звеном между нашими странами, – уверен Велизаде. – Не следует забывать, что азербайджанцы являются и коренными жителями юга России – в дагестанском Дербенте они составляют более 30% населения». Эксперт отметил, что официально Азербайджан поддерживает отношения более чем с 80 российскими регионами.

Есть сфера, в которой Россия и Азербайджан жестко конкурируют – это поставки углеводородов, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности , политолог Константин Симонов . «С одной стороны и мы и они участвуем в сделке «ОПЕК+», но с другой – мы производим один и тот же продукт и предлагаем его на один и тот же рынок», – пояснил экспрт.

«Что касается газа, Азербайджан обошел нас по его поставкам в Турцию. Газопровод TANAP (Трансанатолийский трубопровод) заработал и порядка 6 млрд. тонн по нему пойдут в Турцию. А скоро откроется газопровод TAP (Трансадриатический трубопровод) – следующая часть южного газового коридора и Азербайджан будет уже 10 млрд. тонн поставлять уже в ЕС – 8 млрд. в Италию, и по 1 млрд в Грецию и в Болгарию», – напомнил эксперт.

Россия готова к этой конкуренции и турецкие объемы поставок не «закроют» российские, но это подтверждает, что Баку – прямой конкурент Москвы и на газовом рынке. «Азербайджан позиционировался европейцами как альтернативный России газовый поставщик, а «Южный коридор» как диверсификация российских трубопроводных поставок», – подчеркнул Симонов.