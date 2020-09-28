«В плену страха и вражды»: как начался конфликт в Карабахе

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе встревожила международное сообщество. «Газета.Ru» рассказывает историю армяно-азербайджанского противостояния, длящегося много десятков лет, и о роли, которую в нем сыграла Россия.

В 1747 году было образовано Карабахское ханство. Тюркским правителям тогда удалось взять под контроль не только Равнинный Карабах, населенный преимущественно мусульманами, но и Нагорный Карабах, где в основном проживали исповедовавшие христианство армяне. Покровительство небольшому ханству оказывала Персия . После вхождения в состав Российской империи Картли-Кахетинское царства, Мегрелии и Имеретинского царства в начале XIX века Карабах стал объектом устойчивого интереса со стороны Петербурга . Это явилось одной из причин русско-персидской войны. Русские войска сумели занять территорию ханства. В мае 1805 года местный правитель Ибрагим Халил-хан принес присягу императору Александру I.

Переход Карабаха в подданство Российской империи закрепил подписанный тогда же Кюрекчайский договор.

Теперь он является одним из документов, к которому апеллирует азербайджанская сторона в спорах о том, кому принадлежит Нагорный Карабах. Ханство было ликвидировано, а Карабах поделили на четыре уезда, составивших провинцию с военным управлением. С 1868 года она относилась к Елизаветпольской губернии.

Отношения между христианами-армянами и мусульманами (в Российской империи их было принято называть азербайджанскими татарами) резко обострились после революции 1917 года, хотя локальные стычки происходили и раньше. В мае 1918-го в бывшей резиденции наместника России было принято решение о провозглашении Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Председателем ее правительства избрали Фатали хана Хойского — сегодня его считают одним из основателей независимого Азербайджана , «внесшим неоценимый вклад в формирование и признание азербайджанской государственности».

АДР объявила о претензиях на территорию бывших Бакинской и Елизаветпольской губерний Российской империи, включая Карабах и Зангезур.

Однако армянское население этих регионов категорически отказалось признать ее власть.

Весь недолгий период своего существования АДР пыталась подчинить себе Карабах — сначала при помощи турецких войск, затем — опираясь на решения Парижской мирной конференции. 22 июля 1918 года в Шуше был созван Первый съезд армян Карабаха, который провозгласил Нагорный Карабах независимой административно-политической единицей и избрал Народное правительство.

В конце сентября 1918 года, после взятия Баку и последующей резни армян, турецко-азербайджанские войска захватили Шушу. Армяне Шуши, пытаясь избежать участи армян Баку, подчинились неприятелю, в то время как большая часть районов Карабаха находилась под контролем местных армянских военачальников и продолжала сопротивление.

«В конце сентября турецкие части начали наступление против дашнакских отрядов и 1 октября без боя вошли в Шушу. Отряды дашнаков отступили в горные места Карабаха и объявили здесь о создании Нагорно-Карабахской Республики. Так впервые появился новый термин — Нагорный Карабах», — отмечается в книге азербайджанского историка Арифа Юнуса «Карабах: прошлое и будущее».

После капитуляции Османской империи в Азербайджан из Ирана прибыли части британской армии. 15 января 1919 года английское командование до окончательного решения спорных вопросов на Парижской мирной конференции утвердило генерал-губернатором Карабаха c Зангезуром Хосров-бека Султанова. Он был назначен правительством АДР и имел репутацию среди армян как ярый армянофоб и адепт пантюркистской идеи. Карабах и Зангезур британская оккупационная администрация под руководством генерала Уильяма Томпсона до принятия окончательного решения оставляла за Азербайджаном. Проазербайджанские действия британцев разочаровали армян, считавших себя «маленьким союзником» Великобритании.

11 января 1920 года независимость Азербайджана признал Верховный совет Антанты.

Упорство азербайджанского правительства в отношении Карабаха обострило межнациональный конфликт и привело к трагедии 23-26 марта 1920 года, известной как резня армянского населения в Шуше.

Исторически она была поделена надвое. В гористой части города проживали армяне, в низменной — азербайджанцы. Незначительный процент населения составляли русские и евреи. Еще в 1905 году две враждующие группировки нанесли значительный ущерб кварталам друг друга. Вспышка ненависти сопровождалась поджогами домов и насилием по отношению к женщинам и детям.

15 лет спустя армянские кварталы вновь подверглись разорению и сожжению. Были убиты от 500 до 30 тыс. человек. Уцелевшим армянам пришлось покинуть Шушу. Армянская газета «Жоговурд» писала: «В результате имевших место в Карабахе боев разрушены и разграблены город Шуша и свыше 30 сел, в результате чего появилось 25 тыс. беженцев».

По мнению историка Юнуса, мартовские события послужили причиной потери Азербайджаном независимости.

27 апреля 1920 года в Баку началось восстание вышедших из подполья большевиков. Одновременно границу Советской России и Азербайджана пересекли бронепоезда. За ними вторглись регулярные части Красной армии. Операция по свержению правительства АДР и установлению советской власти в Баку оказалась молниеносной. За ней последовала советизация всего Азербайджана. Хойский с другими министрами бежал в Тифлис, где его убили армяне-дашнаки.

19 мая 1921 года состоялось принятие первой Конституции Азербайджанской ССР. Решением Кавбюро ЦК РКП (б) от 5 июля того же года территория Нагорного Карабаха с преобладавшим армянским населением была включена в состав АзССР с предоставлением широкой областной автономии.

Еще через два года появилась Автономная Область Нагорного Карабаха (АОНК) с центром в селении Ханкенди (переименованном затем в Степанакерт). В 1936 году, после принятия новой союзной Конституции, ее переименовали в Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО). При этом попытками советских властей положить конец армяно-азербайджанскому конфликту были недовольны обе стороны: каждая подозревала Москву в симпатиях к своему противнику. Тем не менее на несколько десятилетий в регионе установилось внешнее спокойствие. Новая вспышка произошла на фоне либерализации политической системы в СССР во второй половине 1980-х годов.

В Армении возникло мощное ирредентистское движение. Еще в 1987 году началась кампания по сбору подписей за присоединение НКАО к Армянской ССР. 20 февраля указанного года Совет народных депутатов НКАО принял решение: «Идя навстречу пожеланиям трудящихся НКАО, просить Верховный Совет Азербайджанской ССР и Верховный Совет Армянской ССР проявить чувство глубокого понимания чаяний армянского населения Нагорного Карабаха и решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, одновременно ходатайствовать перед Верховным Советом СССР о положительном решении вопроса передачи НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР».

Переход НКАО из одной республики в другую мог разжечь множество других национальных конфликтов, поэтому власти СССР отвергли соответствующее предложение.

Межнациональная обстановка все равно накалялась: в Азербайджане появились первые беженцы из Армении. 22 февраля около карабахского поселка Аскеран произошли столкновения между азербайджанцами из Агдама, одного из крупнейших городов равнинной части Карабаха, милицией и местными жителями с охотничьими ружьями.

Печальным следствием конфликта стало побоище во втором по величине городе Азербайджана — Сумгаите. На протяжении 1988 года в Нагорном Карабахе происходили межэтнические столкновения, приведшие к изгнанию мирных жителей из мест постоянного проживания. Кризисная ситуация вынудила советское правительство объявить в НКАО чрезвычайное положение. Для поддержания порядка были переброшены войска. В населенных пунктах НКАО вводился комендантский час.

Азербайджанцы изгонялись из Армении, армяне — из Азербайджана. В течение 1989 года ситуация накалялась, а Москва не имела возможности отправить в Нагорный Карабах необходимое количество сотрудников силовых ведомств. В январе 1990-го массовые погромы армянского населения прошли в Баку. Азербайджанские радикалы, спровоцированные националистами, врывались в дома, избивали, насиловали и убивали людей, не имевших возможности оказать им сопротивление. Итогом бакинской трагедии явился массовый исход армянского населения из Азербайджана. Впоследствии бакинские армяне расселились в Армении, России, Нагорном Карабахе и Туркмении.

В 1991 году в Карабахе и в соседних районах продолжалась партизанская война. 2 сентября была провозглашена независимая Нагорно-Карабахская Республика (НКР). После этого война стала неизбежной. Армия НКР взяла под контроль территорию Карабаха, кроме нескольких азербайджанских анклавов. В феврале 1992 года произошла самая страшная бойня этой войны — взятие азербайджанского города Ходжалы отрядами НКР. Армянские подразделения провели штурм после многомесячной осады. Жертвами атаки стали сотни мирных жителей, которых, по рассказам выживших очевидцев, расстреливали артиллерией и снайперским огнем при попытке бежать через снежное поле.

В ответ азербайджанская армия предприняла попытку взять Степанакерт, однако наступление провалилось.

Война перекинулась на прилегающие территории Азербайджана: 18 мая отряды НКР взяли сожгли город Лачин. Таким образом, был пробит сухопутный коридор из Армении в Нагорный Карабах.

В 1993 году вооруженные формирования НКР заняли и другие города, находившиеся вне территории Нагорного Карабаха, — Кельбаджар и Агдам. Война уже в значительной степени велась на территории Азербайджана. Лишь 5 мая 1994-го удалось добиться подписания перемирия — Бишкекского протокола.

Итоги войны оказались катастрофическими: десятки тысяч погибших, более миллиона азербайджанцев из Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов стали беженцами, около полумиллиона армян покинули Азербайджан и небольшую часть бывшей НКАО, которая контролируется Баку. Были разрушены тысячи домов, некоторые села и города исчезли с лица земли.

В последующие годы пропаганда обеих стран усердно работала над созданием образа врага в лице государства-противника. Как сформулировал историк Томас де Ваал в своей книге о карабахском конфликте «Черный сад», азербайджанский и армянский народы находятся «в плену саморазрушительного страха и враждебности».