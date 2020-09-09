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Саакашвили представил план изменений в Грузии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
Саакашвили представил план изменений в Грузии
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал «Девять шагов к справедливости», которые он намерен реализовать в случае прихода к власти в Грузии.
Так, экс-глава государства намерен сделать полицию полностью деполитизированной, чтобы от МВД не зависела ни сама патрульная полиция, ни криминальная милиция, ни спецназ. Руководитель полиции будет выбираться «из кандидатов от гражданского сектора и не только большинством голосов парламента, но и соглашением не менее одной трети оппозиции», говорится в заявлении Саакашвили в Facebook.

«Прокуратура будет разделена на два учреждения: будет создана Генеральная прокуратура и прокуратура, которые не будут подчиняться ни чьим-либо отношениям», — написал экс-президент.

Вместе с тем, председателя парламентского комитета по правам человека будет избран от оппозиции.
Саакашвили также предлагает упразднить Службу госбезопасности, которая, по мнению экс-президента использовалась госорганами в политических целях.
Так называемый ключ слушания, по словам Саакашвили, будет передан независимому суду и общественному защитнику с полной и неограниченной функцией мониторинга этой функции.
Кроме того, предлагается отменить финансовую полицию. «Нам не нужна власть, оружие, правоохранительная структура для свободных предпринимателей и бизнесменов. Большая часть экономических и налоговых преступлений будет оформлена, а оставшихся посадят в виде задержания и в качестве наказания», — пояснил Саакашвили.
Бюро судебной экспертизы предполагается сформировать как действительно независимое агентство. Глава бюро будет назначен из гражданского сектора, его также должна одобрить оппозиция.
«Судебную реформу следует проводить широким политическим консенсусом, а не только правящей силой, но и парламентским большинством», — добавил Саакашвили.
Напомним, экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и гражданин Украины Саакашвили в понедельник выдвинут своей партией «Единое национальное движение» кандидатом в премьер-министры перед парламентскими выборами 31 октября.
Гражданин Украины Саакашвили на родине заочно осужден на три и щесть лет лишения свободы.
В случае возвращения на родину с Украины Саакашвили будет взят под стражу, как заявила министр юстиции Теа Цулукиани.
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Комментарии 1
Кавказ , В мире , Теа Цулукианя , Михаил Саакашвили , Генпрокуратура РФ , МВД , Грузия
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