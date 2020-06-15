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Грузия снова смягчила карантин 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Грузия снова смягчила карантин
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Власти Грузии снова смягчили карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
С 15 июня в стране возобновляется внутренний туризм и пассажирские железнодорожные перевозки. Также частично возобновится учеба в Тбилисском техническом государственном университете.
При этом эпидемиологи призывают граждан следовать правилам безопасности: носить маски и соблюдать социальную дистанцию в транспорте и местах скопления людей, а также обрабатывать руки специальным дезинфицирующим раствором.
Неделю назад в Грузии возобновили работу ресторанов и кафе, отелей и пунктов обмена валюты, а также открыли междугороднее сообщение.
По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Грузии составило 879 человек, из них выздоровели 704, скончались 14 пациентов.
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Кавказ , В мире , Ситуация в мире , COVID-19 , ИА Sputnik , Грузия
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