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Грузия ослабила карантин 

Lenta.ru и ещё 3 54 минуты назад
Грузия ослабила карантин
Фото: ТАСС
Власти Грузии в понедельник, 8 июня, начали новый этап ослабления карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
По решению правительства в стране возобновляется работа ресторанов и кафе, отелей и пунктов обмена валюты, открывается междугороднее сообщение. Пассажирские железнодорожные перевозки, как ожидается, возобновятся с 15 июня.
В заведениях общепита необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, за одним столом можно разместить не более шести человек. Гостиницы будут открыты только те, которые прошли проверку Минздрава и получили соответствующее разрешение.
В Грузии зафиксированы 810 случаев заражения коронавирусом, умерли 13 пациентов.
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Кавказ , В мире , Минздрав РФ , ИА Sputnik , Грузия
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