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«Не стоит ждать»: Россия договаривается о полетах в Грузию 

Газета.Ru 6 часов назад
«Не стоит ждать»: Россия договаривается о полетах в Грузию
Фото: depositphotos.com
Авиасообщение между Россией и Грузией не будет восстановлено до 2020 года, заявил российский сенатор Григорий Карасин. По его словам, снятие ограничений напрямую зависит от ситуации в Грузии, но стороны намерены продолжать диалог.
Возобновления прямых рейсов между Россией и Грузией не стоит ожидать до нового года, заявил российский сенатор Григорий Карасин после встречи со спецпредставителем грузинского премьер-министра Зурабом Абашидзе.
«Мы продолжаем работать в этом направлении, однако не должны ждать решения о восстановлении прямого авиасообщения до нового года. Мы будем думать, когда, как и в какой форме возобновятся прямые рейсы. Соглашение в связи с этим достигнуто», — сказал Карасин.
Речь идет о дальнейшем рассмотрении данного вопроса, пояснил сенатор, так как возобновление авиасообщения зависит от многих факторов.
«Мы подумаем над этим и внимательно посмотрим на развитие двусторонних отношений, атмосферу на улицах Тбилиси, в грузинском обществе, создаваемом Россией, так как эти события взаимосвязаны», — добавил Карасин.
Кроме того, сенатор отметил необходимость поиска тем, которые помогут наладить диалог двух стран.
«Общие принципы состоят в том, чтобы сделать отношения между Россией и Грузией более конструктивными и позитивными, найти темы и проблемы, которые позволят нам двигаться вперед, такие как гуманитарные контакты, торговля», — сказал Карасин.
В настоящее время наблюдается тенденция к развитию торгово-экономических отношений России и Грузии, уверен сенатор, а также позитивные моменты происходят в транспортной сфере.
«Например, к 2021 году начнет функционировать пункт пропуска в Ларсе, он будет обслуживать 2560 транспортных средств в день. Это довольно значительное число. Если мы это сделаем, то эта дорожная артерия будет очень функциональной», — подчеркнул Карасин.
Третий за этот год, раунд российско-грузинских переговоров в формате Карасин-Абашидзе прошел в Праге, стороны встретились впервые после закрытия авиасообщения между Россией и Грузией в июне.
Подобные встречи проводятся уже в течении семи лет, на них обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений начиная с 2008 года — когда Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые в Тбилиси считают оккупированными территориями.
Карасин и Абашидзе изначально занимались вопросами налаживания отношений двух стран. Несмотря на то, что Карасин в сентябре покинул пост в МИД РФ, формат диалога сторон решено было сохранить из-за доверительных отношений между переговорщиками. В Тбилиси такое решение приветствовали, отмечая слаженную работу формата в течении многих лет.
При этом Москва и Тбилиси не питают иллюзий относительно резкого потепления в двусторонних отношениях. Абашидзе и Карасин в преддверии переговоров говорили, что ситуация в настоящее время находится в тупике.
Наиболее острым вопросом повестки дня является приостановка полетов из России в Грузию. Москва ввела временный запрет на полеты после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили антироссийский митинг у здания парламента Грузии. Власти России посчитали, что подобные волнения могут угрожать безопасности российский туристов и закрыли авиасообщение.
Стоит отметить, что акции протеста в Тбилиси начались после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова в заседании Международной ассамблеи православия. Тогда российский депутат по приглашению грузинской стороны занял место спикера парламента, что негативно восприняла оппозиция. В результате беспорядков пострадали около 250 человек, а также были задержаны более 200 протестующих.
Грузинская сторона активно выступает за снятие запрета на прямые рейсы, называя подобное решение «шагом в верном направлении», а также обещает гарантировать безопасность всех российских туристов. К слову, за первые месяцы запрета Грузия потеряла примерно $60 млн из-за сокращения туристического потока.
При этом российская сторона не отказывается от обсуждения темы авиасообщения, но указывает на нестабильность ситуации в Грузии. Как отмечал Карасин перед встречей с Абашидзе, этот вопрос является проблемным и пока не становится легче.
«Главное, чтобы этому не мешали те силы в Грузии, которые мыслят слишком геостратегически, препятствуя налаживанию нормального диалога между соседями», — говорил сенатор.
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Теги:
Кавказ , Статьи , Сергей Гаврилов , Зураб Абашидзе , Григорий Карасин , МИД , Госдума , Грузия , Тбилиси
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