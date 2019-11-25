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Общество

Оппозиция взяла парламент Грузии в живую цепь 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 47 минут назад
Оппозиция взяла парламент Грузии в живую цепь
Фото: РИА Новости
Лидеры грузинской оппозиции и их сторонники окружили парламент Грузии живой цепью, чтобы сорвать заседание во вторник и добиться проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В то же время у входов в парламент находятся усиленные кордоны полиции. Наблюдатели говорят, что оппозиция снова пошла на радикализацию, потому что смогла вывести на митинг не более 2 тыс. человек.
Георгий Вашадзе из партии «Новая Грузия» заявил, что «расходиться не будем, всю ночь проведем здесь». Он призвал сотрудников полиции не мешать пикетчикам, так как «протест мирный».
«Решите нас разогнать, предупредите!», — сказал он. Полиция просит оппозицию «не провоцировать ситуацию».
«Не впустим в парламент рабов и бандитов из правящей партии «Грузинская мечта», — сказала оппозиционный депутат Елена Хоштария.
Несколько дней назад подобную акцию разогнал спецназ и разблокировал парламент.
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Теги:
Кавказ , В мире , Законопроекты , Георгий Вашадзе , Елена Хоштария , Деловая газета "Взгляд" , Тбилиси
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