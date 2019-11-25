Оппозиция взяла парламент Грузии в живую цепь

Лидеры грузинской оппозиции и их сторонники окружили парламент Грузии живой цепью, чтобы сорвать заседание во вторник и добиться проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

В то же время у входов в парламент находятся усиленные кордоны полиции. Наблюдатели говорят, что оппозиция снова пошла на радикализацию, потому что смогла вывести на митинг не более 2 тыс. человек.

Георгий Вашадзе из партии «Новая Грузия» заявил, что «расходиться не будем, всю ночь проведем здесь». Он призвал сотрудников полиции не мешать пикетчикам, так как «протест мирный».

«Решите нас разогнать, предупредите!», — сказал он. Полиция просит оппозицию «не провоцировать ситуацию».

«Не впустим в парламент рабов и бандитов из правящей партии «Грузинская мечта», — сказала оппозиционный депутат Елена Хоштария

Несколько дней назад подобную акцию разогнал спецназ и разблокировал парламент.