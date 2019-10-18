Данила Козловский спас в Грузии умирающего щенка

Актер привез нового четвероногого друга в Москву и назвал его Тбилисо Сихварули, что переводится, как Любимый Тбилиси

Актер Данила Козловский неожиданно для себя стал владельцем еще одной собаки, что расценивает не иначе, как подарок свыше. Маленького щенка он встретил во время командировки в Грузию . Козловский ехал на автомобиле, когда увидел слабое создание, идущее ему навстречу.

«Себе же я твержу только одно: «Не выходи из машины, у тебя уже есть Груша», найденная (или скорее, данная Вселенной) пару лет назад, где-то в этих же краях. Но разумеется, я выхожу. Конечно, выйдя из машины, мы понимаем, что так просто эту девчонку здесь не оставим (я, как большой специалист, моментально определил пол, позже в ветеринарной клинике, выяснится, что это все же мальчик)», — пишет Козловский.

Вместе со своей коллегой актер наблюдал за щенком, пока тот пил из лужи, а после пес подошел к Козловскому, лег мордочкой на его кроссовок и посмотрел в глаза.

«Причем без всякой мольбы во взгляде, а как то даже… мол «чего ты расшумелся, у нас здесь так не принято». Это был последний и самый убедительный аргумент с его стороны», — говорит Данила.

Четвероногого малыша сразу же отвезли к ветеринару, где выяснилось, что он через две недели мог бы умереть от анемии. Данила предпринял массу усилий, чтобы сделать большое количество процедур для пса, оформить документы и легально вывезти животное из страны. Теперь этот парень спит у него в офисе на теплом коврике и радует всех своей непосредственностью и добротой.