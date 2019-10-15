В Грузии признали необходимость извинений Зурабишвили перед Россией

Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в эфире НСН поддержала российских парламентариев, отметив, что слова главы государства подлили масла в огонь в разгар конфликта.

Напомним, в Тбилиси начались массовые протесты после того, как во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии.

«Я неоднократно говорила о том, что именно наши власти были виноваты в том, что произошло. Была совершенная неэффективность власти, которая вначале не смогла предугадать, какие будут последствия, посадив в кресло спикера депутата-коммуниста Гаврилова, а потом уже не смогла подобающе защитить приглашённое лицо и обуздать провокацию, которая явно имела место со стороны партии Саакашвили. Масла в огонь, конечно же, подлила президент Грузии, которая сделала совершенно неадекватное и дипломатически неправильное заявление, и потом это всё переросло в русофобию и откровенное хамство со своими последствиями на телеканалах. Да, я считаю, что, когда хамство имеет место, нужно подобающе себя вести и просить прощения. Можно быть очень обиженным, но я считаю, что даже те люди, которые считают Россию врагом, не должны возмущаться по этому поводу. Потому, что если ты человек достойный, ты должен себя вести достойно и с другом, и с неприятелем», — заявила Бурджанадзе.

Однако она выразила сомнение, что нынешние грузинские власти способны принести извинения. По её мнению, слишком велики опасения, что в Вашингтоне расценят такой ход как уступку российской стороне.

«Хотя я не думаю, что они на это решатся, потому что они настолько боятся американской руки, боятся, что их обвинят в пророссийском тренде, что я думаю, это правительство на это не способно», — заключила бывший спикер грузинского парламента.

Напомним, сразу после событий в Тбилиси 20 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов в грузинской столице. По её словам, именно Москва заинтересована во внутреннем противостоянии в Грузии. Политик также назвала Россию «врагом и оккупантом». Зурабишвили написала в Facebook, что «раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое известное оружие».