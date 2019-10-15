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В Грузии признали необходимость извинений Зурабишвили перед Россией 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Нино Бурджанадзе рассказала НСН, почему Тбилиси не пойдёт на уступки ради возврата авиасообщения с Москвой.
Возобновление авиасообщения с Грузией возможно, если президент страны Саломе Зурабишвили принесёт извинения гражданам России за сложившуюся ситуацию, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет «Интерфакс». Кроме того, он напомнил, что нижняя палата российского парламента также настаивала на запрете ввоза грузинского вина после конфликта, возникшего между странами в июне текущего года. Однако российский президент дал шанс Грузии исправить ситуацию.
Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в эфире НСН поддержала российских парламентариев, отметив, что слова главы государства подлили масла в огонь в разгар конфликта.
Напомним, в Тбилиси начались массовые протесты после того, как во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии.
«Я неоднократно говорила о том, что именно наши власти были виноваты в том, что произошло. Была совершенная неэффективность власти, которая вначале не смогла предугадать, какие будут последствия, посадив в кресло спикера депутата-коммуниста Гаврилова, а потом уже не смогла подобающе защитить приглашённое лицо и обуздать провокацию, которая явно имела место со стороны партии Саакашвили. Масла в огонь, конечно же, подлила президент Грузии, которая сделала совершенно неадекватное и дипломатически неправильное заявление, и потом это всё переросло в русофобию и откровенное хамство со своими последствиями на телеканалах. Да, я считаю, что, когда хамство имеет место, нужно подобающе себя вести и просить прощения. Можно быть очень обиженным, но я считаю, что даже те люди, которые считают Россию врагом, не должны возмущаться по этому поводу. Потому, что если ты человек достойный, ты должен себя вести достойно и с другом, и с неприятелем», — заявила Бурджанадзе.
Однако она выразила сомнение, что нынешние грузинские власти способны принести извинения. По её мнению, слишком велики опасения, что в Вашингтоне расценят такой ход как уступку российской стороне.
«Хотя я не думаю, что они на это решатся, потому что они настолько боятся американской руки, боятся, что их обвинят в пророссийском тренде, что я думаю, это правительство на это не способно», — заключила бывший спикер грузинского парламента.
Напомним, сразу после событий в Тбилиси 20 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов в грузинской столице. По её словам, именно Москва заинтересована во внутреннем противостоянии в Грузии. Политик также назвала Россию «врагом и оккупантом». Зурабишвили написала в Facebook, что «раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое известное оружие».
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Комментарии
Кавказ , В мире , Саломе Зурабишвили , Сергей Гаврилов , Нино Бурджанадзе , Вячеслав Володин , Госдума , Интерфакс , Грузия , Москва , Тбилиси
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