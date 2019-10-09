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Президент Абхазии Рауль Хаджимба вступил в должность 

ТАСС + ещё 5 56 минут назад
Президент Абхазии вступил в должность
Фото: РИА Новости
Избранный на второй срок президент Абхазии Рауль Хаджимба вступил в должность, церемония его инаугурации состоялась в Сухуме, передает корреспондент ТАСС.
"Присягаю всему многонациональному народу Абхазии в том, что приложу свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия. В своей деятельности буду строго следовать требованиям Конституции Республики Абхазия, выступать гарантом ее неукоснительного исполнения органами власти, соблюдения прав и свобод всех граждан республики", — зачитал текст присяги Хаджимба.
При вступлении в должность президенту официально передали печати с изображением государственного герба Республики Абхазия и надписью "Президент Республики Абхазия", а также штандарт президента, шашку, символизирующую роль президента как главнокомандующего, и национальный абхазский посох — алабаща как символ мудрости и выдержки.
Второй тур выборов президента Абхазии, на котором победил Хаджимба, состоялся 8 сентября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, Хаджимба набрал 47,39% голосов избирателей (39793), глава оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния — 46,17% (38766).
Квициния, проигравший выборы президента, оспаривает их результаты, считая, что Хаджимба не набрал необходимого количества голосов, чтобы быть избранным.
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Комментарии
Кавказ , В мире , Рауль Хаджимба , ИТАР-ТАСС , Абхазия
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