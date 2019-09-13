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В Грузии объяснили стремление в НАТО и Евросоюз 

RT на русском 51 минуту назад
В Грузии объяснили стремление в НАТО и Евросоюз
Фото: depositphotos.com
Как отметили в грузинском МИД, присоединение к альянсу касается «возвращения в европейскую семью» и направлено на безопасность региона.
Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди.
«Европейский и евроатлантический курс Грузии, который является одним из главных приоритетов внешней политики и безопасности, является выбором грузинского народа, касающегося возвращения в европейскую семью, и ни в коем случае не направлен против кого-то, тем более против наших абхазских и осетинских сограждан», — цитирует его ТАСС.
Константиниди добавил, что вступление страны в НАТО и Евросоюз является гарантией мира и развития для самой Грузии и всего региона.
Ранее бывший замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что Москва считает опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО.
При этом в январе грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия «практически стоит на пороге НАТО».
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Комментарии2
Кавказ , В мире , Саломе Зурабишвили , Григорий Карасин , МИД , ЕС , НАТО , ИТАР-ТАСС , Грузия
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