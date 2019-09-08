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Гахария стал новым премьером Грузии 

Рамблер + ещё 6 5 минут назад
Гахария стал новым премьером Грузии
Фото: РИА Новости
Георгий Гахария стал новым премьером Грузии. Он заявил, что будет договариваться с Россией и не потерпит радикалов в стране.
Кандидатуру политика сегодня одобрил парламент Грузии. Гахарию и его правительство поддержали 98 из 150 депутатов.
Еще до голосования к парламенту начали стекаться недовольные граждане, сообщает «Спутник-Грузия».
Оппозиционеры высказываются против назначения Гахарии, заявляя что он «работает на Москву». Сам Гахария сказал, что Грузия должна использовать все форматы переговоров с Россией и для этого подходят «все возможности, кроме войны».
Кроме того, новый премьер подчеркнул, что не потерпит высокого уровня радикализации в стране. И привел в пример события 20-21 июня, когда митингующие пытались ворваться парламент.
«Неприемлемо, когда оппозиция называет попытку штурма парламента свободой выражения», — заявил Гахария.
Ранее новый премьер занимал должность главы МВД. Нынешним летом он и его подчиненные активно противостояли радикальным оппозиционерам в центре Тбилиси.
Комментарии
Кавказ , В мире , Георгий Гахария , МВД , Грузия
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