Гахария стал новым премьером Грузии

Кандидатуру политика сегодня одобрил парламент Грузии. Гахарию и его правительство поддержали 98 из 150 депутатов.

Еще до голосования к парламенту начали стекаться недовольные граждане, сообщает «Спутник-Грузия».

Оппозиционеры высказываются против назначения Гахарии, заявляя что он «работает на Москву». Сам Гахария сказал, что Грузия должна использовать все форматы переговоров с Россией и для этого подходят «все возможности, кроме войны».

Кроме того, новый премьер подчеркнул, что не потерпит высокого уровня радикализации в стране. И привел в пример события 20-21 июня, когда митингующие пытались ворваться парламент.

«Неприемлемо, когда оппозиция называет попытку штурма парламента свободой выражения», — заявил Гахария.