«Гавриловская революция»: Грузия готова взорваться?

«Гавриловская революция». Есть ли «рука Москвы» за новым премьером Грузии

"Приспешники Москвы и депутата Гаврилова"

Парламент Грузии, возобновивший работу после летних каникул, тут же оказался в политическом тупике. Произошедшая на этой неделе отставка премьер-министра Мамуки Бахтадзе и выдвижение на его место главы МВД Георгия Гахарии вызвали недовольство оппозиционеров.

Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" даже не стала дожидаться официального утверждения нового главы кабмина: сторонники экс-президента в первый же после каникул день работы парламента заблокировали народным избранникам вход в здание. Перед главным корпусом на проспекте Руставели соорудили "коридор позора".

Чтобы попасть внутрь, парламентарии были вынуждены проходить через толпу оппозиционеров. Депутатам от правящей партии Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта" досталось больше всего: они протискивались к входу под освистывание и гул толпы.

"Стыдно. Стыдно. Стыдно!" — скандировали одни оппозиционеры.

"Приспешники Москвы и депутата Гаврилова!" — вторили им другие.

"Гавриловская революция не пройдет!" — выкрикивали третьи.

Некоторым активистам удалось пробраться на заседание парламента, где они продолжили кричать и свистеть. Просьбы председателя Арчила Талаквадзе не мешать работе не действовали. Оппозиционеры грозились, что не допустят назначения Гахарии премьером, обвиняя его в силовом разгоне антиправительственных демонстраций, которые не прекращались в Грузии все лето.

"То, что происходит в стране, влияет и на парламент. Власть оскорбила общество. Вместо того чтобы отправить главу МВД в отставку за все его проступки, он идет на повышение и может занять премьерский пост", — негодовала депутат Элене Хоштария.

Оппозиционные парламентарии и активисты в итоге все же покинули здание, но продолжили возмущаться на улице.

"Ушел культурно"

Поводом для новой волны возмущений в Грузии стала запись Мамуки Бахтадзе в фейсбуке.

"Я ухожу в отставку, так как считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе", — написал Бахтадзе, проработавший на посту премьера чуть больше года.

Граждан Грузии удивил и способ делать столь серьезное политическое заявление через соцсети, и объем поста — перечисление достижений растянулась аж на четыре тысячи слов.

"Обесцененный лари, подорожавшая жизнь, тяжелое положение население, "гавриловская ночь" — этим запомнится Бахтадзе", — прокомментировал демарш премьера депутат еще одной оппозиционной партии — "Европейская Грузия" — Давид Бакрадзе.

Возмутила грузинское общество и реакция главы государства Саломе Зурабишили, которая в день отставки премьера находилась с визитом в Польше.

"Я считаю, что президенты не должны делать заявлений о внутренней политике, находясь за границей", — ушла она от ответа.

"Он ушел культурно", — прокомментировал решение главы кабмина лидер правящей "Грузинской мечты", олигарх Иванишвили, в ответ оппозиция тут же обвинила его в обмане

"Бахтадзе ушел не сам. Его культурно ушли. Иванишвили изначально видел в нем технического премьера", — горячились активисты на митинге перед зданием парламента.

Грузинский кабинет депутата Гаврилова

Революцией, которую тут же назвали "гавриловской" и "антироссийской", запахло на следующий день после отставки Бахтадзе и выдвижения Гахарии на пост премьера.

Протестующие заявили, что применивший 20 июня против молодежи на митингах резиновые пули Гахария не может быть главой кабмина.

Между тем источники РИА Новости в Тбилиси еще в июне предсказывали, что именно Гахария в ближайшее время возглавит правительство. Собеседники агентства объясняли, что у Гахарии репутация хорошего хозяйственника и политика, способного урегулировать любую конфликтную ситуацию в обществе, а оппозиционеры продолжат использовать июньский разгон демонстрантов для выдавливания популярного деятеля с политического поля.

Разговоры о "руке Москвы", которая якобы управляет министром Гахарией, начались после того, как власть отказалась смещать главу МВД с должности. В вину чиновнику ставили полученное в России образование. А после выдвижения на пост премьера обучение в Томском университете и бизнес в России стали прямыми "доказательствами" связей Гахарии с Кремлем.

Пеняли министру и на то, что долгое время у него было два гражданства: грузинское и российское. Причем от паспорта "страны-оккупанта", как в Грузии называют Россию, Гахария отказался относительно недавно. Тесное общение с Иванишвили, который также считается пророссийским политиком, расценивается как еще один довод в пользу того, что за назначением Гахарии стоит Москва.

Высказываются версии и о том, что визит депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в Тбилиси, вызвавший кризис, был организован не без участия главы МВД. Вывод, который делают противники действующей власти: Россия через своих кукловодов Гахарию и Иванишвили хочет подорвать Грузию изнутри.

"Гавриловская революция" не пройдет", — пишут грузинские пользователи соцсетей.

"Не позволим Иванишвили сформировать "гавриловский кабинет министров", — вторят им оппозиционеры.

Возмутились в партии Михаила Саакашвили и тем, что новым министром внутренних дел станет бывший замначальника личной охраны Иванишвили Вахтанг Гомелаури. Оборонное ведомство возглавит скандальный экс-премьер Ираклий Гарибашвили . По мнению оппозиции, назначение на ведущие министерские должности людей Иванишвили напрямую угрожает грузинской демократии.

"Гахария — враг номер один"

Опрошенные РИА Новости грузинские эксперты сошлись во мнении, что новые назначения в правительстве — это подготовка правящей "Грузинской мечты" к предстоящим в 2020 году парламентским выборам.

"Грузинская мечта" осознает, что с падающими рейтингами надо что-то делать. И назначение Гахарии на пост премьера — первый шаг по удержанию своих избирателей. Глава МВД популярен среди сторонников правящей партии за свое умение разруливать любой кризис", — объясняет политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе.

В подтверждение своих слов эксперт напоминает о прошлогодних рейдах Гахарии в ночных клубах против наркоторговцев.

"Оппозиция критиковала его за жесткость и бескомпромиссность по отношению к проблемной молодежи, но простые граждане борьбу с наркотиками поддержали. Позиция политика однозначна: если переговоры способны устранить кризис, он пойдет на них. Но если нужно приструнить бесправие, он готов к решительным мерам. Гахария — один из немногих, кто способен привести правящую партию к победе на выборах в 2020 году", — поясняет Сихарулидзе.

Что касается угроз оппозиции вывести людей на новые акции протеста, то эксперт видит в этом элемент популизма.

"Оппозиция не может предложить ничего, кроме антироссийской риторики и лозунга "Гахарию в отставку". Но на этом вряд ли удастся выехать", — говорит он.

При этом Сихарулидзе полагает, что назначение Гахарии не улучшит российско-грузинских отношений, пока Москва сама не сделает шаг навстречу. "Российские власти могли бы начать с отмены визового режима для граждан Грузии. Иначе мы так и будем топтаться на месте, хотя запрос на улучшение есть с обеих сторон", — отметил он.

Преподаватель Грузино-американского университета в Тбилиси Нукри Шошиашвили, наоборот, видит в назначении нового главы правительства попытку улучшить отношения с Россией.

"Выдвигая кандидатуру Гахарии, Иванишвили заявил, что это одна из целей. Но не следует думать, что новый премьер тут же капитулирует перед Москвой. Гахария рассматривается как принципиальный человек, способный балансировать между Западом и Россией", — объясняет Шошиашвили.

Угрозы оппозиции начать новые протесты эксперт считает голословными.