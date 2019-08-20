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Грузины сели за руль под наркотиками и попались 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters
Почти половина грузинских водителей, прошедших тест на наркотики, находились за рулем в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Грузии.
С начала лета МВД Грузии проводило на дорогах страны проверку в соответствии с новой редакцией уголовного кодекса страны. В период с 1 июня по 29 июля были проверены 74 водителя, из них 34 человека управляли автомобилем под воздействием наркотических веществ. В ведомстве уточняют, что среди найденных в крови водителей наркотиков были такие, как «амфетамин, метамфетамин, кодеин, морфин, героин и другие».
Вступившие в силу с 1 апреля 2019 года поправки в уголовный кодекс страны предусматривают введение уголовной ответственности за управление транспортным средством под воздействием наркотических, психотропных и новых психоактивных веществ. Для предотвращения нарушений грузинская полиция также получила дополнительные полномочия для определения состояния водителей.
В Грузии с 30 июня 2018 года разрешено употребление марихуаны в рекреационных целях, при этом запрет на покупку или хранение наркотика остается в силе. За хранение и приобретение наркотика (до 5 граммов высушенной марихуаны и до 10 граммов сырой) предусмотрен административный штраф 500 лари (около 11,3 тысяч рублей). Уголовное дело может быть возбуждено в случае обнаружения большего количества наркотика.
Незадолго до этого, в мае того же года у парламента Грузии несколько дней продолжалась молодежная акция «Белый шум», которая проходила в знак протеста против силовых действий полиции при проведении спецоперации в ночных клубах столицы для ареста наркоторговцев. Поводом стали задержания в популярных ночных клубах «Басиани» и «Галерея» в центре Тбилиси, которые прошли после гибели четырех подростков от передозировки.
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Кавказ , В мире , МВД , Грузия
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