Грузины сели за руль под наркотиками и попались

Почти половина грузинских водителей, прошедших тест на наркотики, находились за рулем в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Грузии.

С начала лета МВД Грузии проводило на дорогах страны проверку в соответствии с новой редакцией уголовного кодекса страны. В период с 1 июня по 29 июля были проверены 74 водителя, из них 34 человека управляли автомобилем под воздействием наркотических веществ. В ведомстве уточняют, что среди найденных в крови водителей наркотиков были такие, как «амфетамин, метамфетамин, кодеин, морфин, героин и другие».

Вступившие в силу с 1 апреля 2019 года поправки в уголовный кодекс страны предусматривают введение уголовной ответственности за управление транспортным средством под воздействием наркотических, психотропных и новых психоактивных веществ. Для предотвращения нарушений грузинская полиция также получила дополнительные полномочия для определения состояния водителей.

В Грузии с 30 июня 2018 года разрешено употребление марихуаны в рекреационных целях, при этом запрет на покупку или хранение наркотика остается в силе. За хранение и приобретение наркотика (до 5 граммов высушенной марихуаны и до 10 граммов сырой) предусмотрен административный штраф 500 лари (около 11,3 тысяч рублей). Уголовное дело может быть возбуждено в случае обнаружения большего количества наркотика.

Незадолго до этого, в мае того же года у парламента Грузии несколько дней продолжалась молодежная акция «Белый шум», которая проходила в знак протеста против силовых действий полиции при проведении спецоперации в ночных клубах столицы для ареста наркоторговцев. Поводом стали задержания в популярных ночных клубах «Басиани» и «Галерея» в центре Тбилиси, которые прошли после гибели четырех подростков от передозировки.