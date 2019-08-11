Тбилисский суд избрал залог для экс-гендиректора «Рустави-2» Гварамии

Тбилисский городской суд в воскресенье избрал залог в размере 40 тыс. лари (около 14 тыс. долларов) в качестве меры пресечения для бывшего гендиректора грузинского телеканала "Рустави-2" Ники Гварамии, обвиняемого в причинении крупного финансового ущерба каналу. Заседание суда транслировалось в прямом эфире "Рустави-2".

"Частично удовлетворить ходатайство прокуратуры и использовать в отношении Ники Гварамии залог в размере 40 тыс. лари в качестве меры пресечения. Срок выплаты залога определить 30 днями", — сказал судья Георгий Каретишвили, которого прокуратура просила использовать залог в размере 80 тыс. лари (более 27 тыс. долларов).

Гварамия в ходе судебного слушания назвал обвинения абсурдными и сказал, что не будет платить деньги за залог, на что судья ответил, что это его право, однако в таком случае, у прокуратуры будет возможность обратиться в суд с ходатайством использовать более строгую меру пресечения в его отношении. По решению суда Гварамии также запрещено пересекать границу Грузии без согласия следователей прокуратуры. Предварительное судебное слушание назначено на 30 сентября.

Генпрокуратура Грузии в пятницу обвинила Гварамию в умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу в размере более 6 млн лари (более 2 млн долларов). Следователям прокуратуры удалось установить, что в январе 2015 года Гварамия оформил соглашение с компанией "Интермедиа плюс", владельцами и директором которой являются его друзья. Согласно договору, "вещательная компания "Рустави-2" уступила "Интермедии плюс" право на размещение рекламы на каналах "Комеди канал" и "Марао", которые принадлежат "Рустави-2". Таким образом, как утверждает прокуратура, Гварамия действовал против интересов "Рустави-2", из-за чего бюджет телеканала не досчитался более 6 млн лари.

Кроме того, прокуратура утверждает, что в 2016 году компания "Интермедиа плюс" купила две квартиры в Тбилиси общей площадью 240 квадратных метров за более 565 тыс. лари, которые в 2017 году Гварамия переоформил на себя, а затем продал более чем за 602 тыс. лари.

В случае, если вина бывшего гендиректора на суде будет доказана, он может получить наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет, или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.