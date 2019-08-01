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Экс-гендиректора «Рустави 2» вызвали на допрос 

Рамблер + ещё 3 8 минут назад
Экс-директор телеканала «Рустави-2» Ника Гварамия вызван на допрос в генпрокуратуру Грузии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры.
Гварамию собираются допросить по делу о злоупотреблении служебными полномочиями после обращения совладелицы «Рустави-2» Нино Нижаридзе.
Согласно заявлению юриста Нижаридзе Георгия Кавлашвили, с 2014 года телеканал получал меньше доходов при растущем рекламном рынке по причине присвоения денег компанией «Интермедиа», с которой канал сотрудничал по привлечению рекламы.
18 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) снял ограничение на исполнение решения Верховного суда Грузии, согласно которому телеканал должен был перейти во владение ее бывшего собственника, бизнесмена Кибара Халваши. Новый владелец сразу же уволил Гварамию.
Кавказ , Видео , В мире , ЕСПЧ , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Грузия
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