Экс-гендиректора «Рустави 2» вызвали на допрос

Экс-директор телеканала «Рустави-2» Ника Гварамия вызван на допрос в генпрокуратуру Грузии , сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры

Гварамию собираются допросить по делу о злоупотреблении служебными полномочиями после обращения совладелицы «Рустави-2» Нино Нижаридзе.

Согласно заявлению юриста Нижаридзе Георгия Кавлашвили, с 2014 года телеканал получал меньше доходов при растущем рекламном рынке по причине присвоения денег компанией «Интермедиа», с которой канал сотрудничал по привлечению рекламы.