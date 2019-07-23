В Грузии предложили россиянам «советский отдых»

Грузинское издание «Квирис палитра» предложило привлекать российские предприятия к развитию туризма на аджарском курорте Кобулети, пишет «Взгляд».

Издание напомнило о практике времен СССР, когда на территории Грузии действовали санатории и дома отдыха для работников отдельных российских предприятий, например, в Кобулети был дом отдыха газовиков Тюмени, санаторий Ленинградского завода резиновых изделий и др.

По мнению «Квирис палитра», с помощью российского бизнеса можно было бы максимально загрузить побережье туристами, а местное население обеспечить стабильным доходом.

При этом издание подчеркивает, что предлагает привлекать именно частные компании, а не российское государство.

Ранее сообщалось, что после введения ограничений число российских туристов в Грузии сократилось на 21%.