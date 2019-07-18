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Эксперт: Главный антироссийский рупор Грузии теперь замолчит 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«При новом владельце изменится редакционная политика, и соответственно потенциальные угрозы для прибывающих в Грузию россиян исчезнут», — заявил газете ВЗГЛЯД грузинский политолог Петр Мамрадзе, комментируя смену руководства на грузинском телеканале «Рустави 2».
«Это самый мощный телеканал в Грузии, личный рупор Саакашвили, который он как бы до сих пор держал в своих руках. Он выдавал в эфир лозунги, направленные против российского руководства, причем в извращенной манере. Они крайне опасны и вредны для самой же Грузии. Они ничего общего с грузинским патриотизмом на самом деле не имеют. Теперь этот поток оскорблений в адрес России должен прекратится», — надеется бывший глава канцелярии президента республики, руководитель Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.
Москва выражала беспокойство за безопасность тех россиян, которые прибывают в Грузии, поскольку звучавшие с телеэкранов лозунги рано или поздно могли вылиться в агрессию против обычных туристов, напомнил он. Теперь угроза для безопасности россиян устранена, полагает эксперт.
Впрочем, говорить об улучшении политических отношений Москвы и Тбилиси пока рано, предупредил Мамрадзе. В целом на политическую атмосферу, по его мнению, смена руководства одного из телеканалов Грузии не повлияет.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, новый владелец грузинского канала «Рустави 2» Кибар Халваши уволил Нику Гварамию с должности гендиректора и назначил на этот пост своего адвоката Паату Салию. До этого Гварамия сообщал, что имеет подписанный контракт с каналом до 31 декабря 2020 года и никуда не собирается уходить.
7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства, однако администрация «Рустави 2» отказалась увольнять Габунию.
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Комментарии2
Кавказ , В мире , Петр Мамрадзе , Георгий Габуния , Деловая газета "Взгляд" , Грузия
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