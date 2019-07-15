Посла Грузии вызвали в МИД Азербайджана

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«Посол Грузии в Азербайджане был вызван в МИД Азербайджана в связи с нападением группы лиц, нарушивших госграницу в направлении Азербайджана, на пограничный наряд, несущий службу близ комплекса пещер Кешикчидаг, и оскорбительные высказывания», — заявили в министерстве.

Ранее в Госпогранслужбе Азербайджана заявили, что группа граждан Грузии на служебной территории погранзаставы «Кешикчи гала» нарушила границу и напала на пограничников.

По данным ведомства, инцидент был устранён в кратчайшие сроки.