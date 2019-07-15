Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посла Грузии вызвали в МИД Азербайджана 

RT на русском + ещё 3 38 минут назад
Фото: © Arne Dedert/dpa globallookpress.com
Посла Грузии в Баку Зураба Патарадзе вызвали в Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с нападением группы грузинских граждан на азербайджанских пограничников.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана.
«Посол Грузии в Азербайджане был вызван в МИД Азербайджана в связи с нападением группы лиц, нарушивших госграницу в направлении Азербайджана, на пограничный наряд, несущий службу близ комплекса пещер Кешикчидаг, и оскорбительные высказывания», — заявили в министерстве.
Ранее в Госпогранслужбе Азербайджана заявили, что группа граждан Грузии на служебной территории погранзаставы «Кешикчи гала» нарушила границу и напала на пограничников.
По данным ведомства, инцидент был устранён в кратчайшие сроки.
RT на русском: последние новости
СМИ: Позорная табличка появилась на доме оскорбившего Путина ведущего На Украине телеканал потребовал защиты от радикалов Одна из акционеров «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
Кавказ , В мире , Зураб Патарадзе , МИД , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Баку , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине назвали способ уничтожения Крымского моста67
Ребенка нашли в квартире с мертвой матерью6
Уволен командир «Альфы»10
«Она раздражала»: как подростки задушили сверстницу307
Поклонская покинула секту473
Видео
01:01
Российские военные провели учения в горах Таджикистана
Армия Войска
00:44
Гибель людей на рухнувшем аттракционе сняли на видео
Происшествия
00:45
«Она раздражала»: как подростки задушили сверстницу
Криминал Происшествия
00:29
В Госдуме встретились парламентарии России и Грузии
Политика Кавказ
00:21
В аэропорту Саратова произошло ЧП
Происшествия
00:33
ЧП в центре Москвы: к месту направились спасатели
Происшествия Погода
00:20
«Папа, отец, бацька»: Губерниева раскритиковали за Лукашенко
Общество
00:29
Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна
Происшествия Пожары
00:37
Полёт F-22 Raptor сняли с «Мустанга»
Армия Оружие
01:03
Лукашенко принял предложение Зеленского
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть