Украинский «24 канал» проведет телемост с «Рустави 2»

Украинский "24 канал" намерен провести в пятницу вечером телемост Киев-Тбилиси с грузинским оппозиционным телеканалом "Рустави 2", заявил ведущий украинского канала Артем Овдиенко.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P. S. " на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

"Телемост Киев-Тбилиси между украинским "24 каналом" и грузинским телеканалов "Рустави 2" уже в эту пятницу в семь вечера по Киеву (совпадает с мск — ред.). Трансляция не только в эфире, но и в Facebook и YouTube", — заявил Овдиенко в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Владельцем "24 канала" является бизнесмен Роман Андрейко, который входит в партию "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового.

МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества. Путин, комментируя во вторник предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, заявил, что это сделает ведущему "много чести".