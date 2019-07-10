Армения переживает крупнейший блэкаут

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Армения без света: страна переживает крупнейший блэкаут 

Вести.Ru 52 минуты назад
Встало ереванское метро, ТЭЦ, нет света, телефонной связи и интернета — такого блэкаута Армения не припомнит.
В метрополитене была прервана подача электричества, поезда встали в тоннелях. Как сообщает пресс-служба подземки, оттуда вывели около 12 тысяч человек. Пострадавших нет, передает "Россия 24".
В министерстве территориального управления и инфраструктур Армении заявили, что к сбою привел перепад напряжения в энергосети. Сначала была отключена Разданская ТЭЦ, а затем Ереванская ТЭЦ и более мелкие станции, сообщает РИА Новости.
Сейчас колебаний в напряжении нет. Чтобы устранить неполадки, власти и аварийные службы работают в усиленном режиме. Восстановить электроснабжение планируют к семи часам вечера. Причины аварии изучит специальная рабочая группа.
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян призвал сограждан к экономии электроэнергии. "Прошу максимально бережно использовать энергию, чтобы ее хватило важнейшим учреждениям. Выключите лишний свет, кондиционеры", — написал Торосян на своей странице в "Фейсбуке".
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Кавказ , Видео , В мире , Происшествия , РИА Новости , Армения
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