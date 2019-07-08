Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» отстранили от эфира

Ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина , отстранили от эфира. Об этом сообщает сам телеканал.

Как отмечается, его отстранили на два месяца.

Уточняется, что орган самоуправления телеканала изучил авторский текст ведущего, который был произнесен в начале передачи, и принял решения приостановить его полномочия.

Ранее в Госдуме потребовали экстрадировать и судить оскорбившего Путина журналиста.

Ведущий 7 июля в эфире своей авторской программы на телеканале в самом начале негативно высказался в адрес Путина с применением бранных слов.