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Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» отстранили от эфира 

Газета.Ru + ещё 8 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина, отстранили от эфира. Об этом сообщает сам телеканал.
Как отмечается, его отстранили на два месяца.
Уточняется, что орган самоуправления телеканала изучил авторский текст ведущего, который был произнесен в начале передачи, и принял решения приостановить его полномочия.
Ранее в Госдуме потребовали экстрадировать и судить оскорбившего Путина журналиста.
Ведущий 7 июля в эфире своей авторской программы на телеканале в самом начале негативно высказался в адрес Путина с применением бранных слов.
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Кавказ , В мире , Владимир Путин , Госдума
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