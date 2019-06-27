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Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Кикабидзе верит, что однажды страны помирятся. Правда он сомневается, что к тому времени будет жив. Тем не менее, если это все-таки произойдет, певец приедет в Россию с концертом.
«Я первый приеду на концерт во имя этого великого мира. И буду петь. Я очень люблю российский народ. Очень. В школе у меня всегда пятерка была по русскому языку, остальные двойки», — рассказал Кикабидзе.
По его мнению, русские и грузины должны жить с песней, цветами и без стрельбы. Но из-за нынешних «неприятностей», актер часами смотрит телеканал Animal planet.
«Потому что я знаю, что если волк кушает кого-то, он голодный. Он лишнего не поест. Это самая честная жизнь. Не среди людей. А в джунглях. В лесу», — добавил Кикабидзе.
Он понимает, что деятели искусства должны искать что-то общее, чтобы объединить людей. И актер пытается это сделать. При этом он обратил внимание, что пока никто из российских художников, поэтов и артистов не высказался по поводу конфликта.
Многотысячные акции протеста перед парламентом в Тбилиси прошли 20 июня. Активисты выдвигали внутриполитические требования и выкрикивали антироссийские лозунги.
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Комментарии57
Кавказ , В мире , Вахтанг Кикабидзе , Грузия , Москва
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