Протестные митинги в центре Тбилиси продолжаются 

Примерно с 20 часов начинают выступать ораторы. У некоторых голоса такой силы, что им бы прямо на оперные подмостки. Поскольку среди выступающих одни оппозиционеры, в основном из партий и движений, поддерживающих Саакашвили, то призывы у них однотипны: смена власти, немедленные реформы, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии, которого считают ответственным за жестокий разгон протестующих в минувшие выходные. Ну и фоном — "Россия… оккупация…СССР".
Учитывая, что главные участники демонстраций — «поколение Facebook», в ход идут постмодернистские методы
Но поскольку накал страстей спал, ежедневные митинги явно превращаются в театрализованные шоу, где есть немногочисленные фанаты, — они в первых рядах и кричат громче всех, а также зрители, этих большинство. Они приходят с детьми, садятся в задних рядах на скамейки и гранитный парапет, курят, едят, разговаривают, смотрят в смартфоны. Тут же лавируют между собравшимися продавцы с тележками — вода, орехи, семечки, попкорн, грузинские флаги. Отдельно стоят подносы с разноцветными леденцами в виде сердца, на леденцах наклейка Stop Russia. Я, впрочем, не видел, чтобы кто-то эти леденцы особенно покупал. Они — часть «креативного протеста». Учитывая, что главные участники демонстраций — молодежь, «поколение Facebook», как их тут называют, в ход идут постмодернистские методы, когда главное не то, что происходит, а то, как это показывают.
Организаторы, чувствуя, что интерес спадает, используют театральные приемы. Днем ранее, например, волонтеры раздавали ленты красной ткани. Ими надо было завязать один глаз, подсветить снизу лицо фонариком и в таком виде исполнить гимн Грузии. Потом всем велели снять ленты, подбросить их в воздух и, уже смотря на происходящее двумя глазами, исполнить гимн Евросоюза, с которым у Грузии безвизовый въезд и соглашение об ассоциации.
"Мир не забудет, как креативно мы боремся с этими паршивцами", — заявил один из организаторов шоу Гига Макаришвили.
На следующий вечер придумали новую акцию — шествие от парламента к резиденции и бизнес-центру лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, входящего в список Forbes. Идти надо было в гору, поскольку здание находится на вершине рядом с монументом «Мать-Грузия». Вряд ли от этого марша будет какой-то толк, но главное — проявить креативность. Впереди выходные, когда можно попытаться собрать побольше зрителей, а значит, стоит ждать новых трюков от организаторов.
Между тем население, похоже, сегодня больше заботит падающий курс лари. «Информация об ожидаемом уменьшении туристических потоков из России отражается и на валютном рынке», — заявил нацбанк Грузии. По его оценкам, сокращение числа туристов «окажет влияние на экономику Грузии в размере 200-300 миллионов долларов».
Как рассказал «РГ» директор Центра стратегических исследований Кавказа, известный грузинский политолог Мамука Арешидзе, «сначала протесты были общенародными, их поддерживали очень многие. Но когда стало ясно, что акции организованы националистами, очень многие охладели к ним, и теперь происходящее превращается во что-то вроде театра».
При этом, по словам эксперта, есть определенная часть активистов, которые недовольны действиями митингующих у парламента националистов. По крайней мере, такой вывод можно сделать по заявлениям в соцсетях. Если начнутся столкновения между двумя силами, это может очень серьезно обострить ситуацию, полагает Арешидзе. «Сейчас властям надо выступить и объяснить, что происходит, пойти на диалог, иначе ситуация может превратиться во взрывоопасную», считает политолог.