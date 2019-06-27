Протестные митинги в центре Тбилиси продолжаются

Примерно с 20 часов начинают выступать ораторы. У некоторых голоса такой силы, что им бы прямо на оперные подмостки. Поскольку среди выступающих одни оппозиционеры, в основном из партий и движений, поддерживающих Саакашвили, то призывы у них однотипны: смена власти, немедленные реформы, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии , которого считают ответственным за жестокий разгон протестующих в минувшие выходные. Ну и фоном — " Россия … оккупация…СССР".

Учитывая, что главные участники демонстраций — «поколение Facebook», в ход идут постмодернистские методы

Но поскольку накал страстей спал, ежедневные митинги явно превращаются в театрализованные шоу, где есть немногочисленные фанаты, — они в первых рядах и кричат громче всех, а также зрители, этих большинство. Они приходят с детьми, садятся в задних рядах на скамейки и гранитный парапет, курят, едят, разговаривают, смотрят в смартфоны. Тут же лавируют между собравшимися продавцы с тележками — вода, орехи, семечки, попкорн, грузинские флаги. Отдельно стоят подносы с разноцветными леденцами в виде сердца, на леденцах наклейка Stop Russia. Я, впрочем, не видел, чтобы кто-то эти леденцы особенно покупал. Они — часть «креативного протеста». Учитывая, что главные участники демонстраций — молодежь, «поколение Facebook», как их тут называют, в ход идут постмодернистские методы, когда главное не то, что происходит, а то, как это показывают.

Организаторы, чувствуя, что интерес спадает, используют театральные приемы. Днем ранее, например, волонтеры раздавали ленты красной ткани. Ими надо было завязать один глаз, подсветить снизу лицо фонариком и в таком виде исполнить гимн Грузии. Потом всем велели снять ленты, подбросить их в воздух и, уже смотря на происходящее двумя глазами, исполнить гимн Евросоюза , с которым у Грузии безвизовый въезд и соглашение об ассоциации.

"Мир не забудет, как креативно мы боремся с этими паршивцами", — заявил один из организаторов шоу Гига Макаришвили.

На следующий вечер придумали новую акцию — шествие от парламента к резиденции и бизнес-центру лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили , входящего в список Forbes. Идти надо было в гору, поскольку здание находится на вершине рядом с монументом «Мать-Грузия». Вряд ли от этого марша будет какой-то толк, но главное — проявить креативность. Впереди выходные, когда можно попытаться собрать побольше зрителей, а значит, стоит ждать новых трюков от организаторов.

Между тем население, похоже, сегодня больше заботит падающий курс лари. «Информация об ожидаемом уменьшении туристических потоков из России отражается и на валютном рынке», — заявил нацбанк Грузии. По его оценкам, сокращение числа туристов «окажет влияние на экономику Грузии в размере 200-300 миллионов долларов».

Как рассказал «РГ» директор Центра стратегических исследований Кавказа, известный грузинский политолог Мамука Арешидзе , «сначала протесты были общенародными, их поддерживали очень многие. Но когда стало ясно, что акции организованы националистами, очень многие охладели к ним, и теперь происходящее превращается во что-то вроде театра».

При этом, по словам эксперта, есть определенная часть активистов, которые недовольны действиями митингующих у парламента националистов. По крайней мере, такой вывод можно сделать по заявлениям в соцсетях. Если начнутся столкновения между двумя силами, это может очень серьезно обострить ситуацию, полагает Арешидзе. «Сейчас властям надо выступить и объяснить, что происходит, пойти на диалог, иначе ситуация может превратиться во взрывоопасную», считает политолог.