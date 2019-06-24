После революции 1917 года Грузия, как и другие национальные окраины бывшей империи, осталась без контроля со стороны центральных властей и взяла курс на провозглашение национальной независимости. Грузинская демократическая республика просуществовала с 1918 по 1921 годы, на протяжении которых вступала в вооруженные конфликты с белыми и красными, а также подавляла пробольшевистские восстания в Южной Осетии.
Развал Российской империи в 1917 году привел в движение национальные окраины. Вопрос восстановления национальной независимости подняли не только народы, когда-то уже имевшие собственную государственность, но утратившие ее, но и исконно русские территории вроде Донского края и Кубани, сформировавшие свои казачьи правительства. В Закавказье Советская Россия по условиям Брест-литовского мирного договора теряла в пользу Турции округа Батум, Карс и Ардаган. В апреле-мае 1918 года в регионе существовала Закавказская демократическая федеративная республика (ЗДФР).
Под нажимом турок это административно-территориальное образование распалось на три государства, ведомые разными силами и ориентировавшиеся на различных внешнеполитических союзников. Азербайджан с мусаватистами во главе тяготел к Турции, Армения с дашнаками искала поддержки Антанты, а Грузия, ведущую политическую силу которой составили меньшевики, отдала себя Германии. 26 мая 1918 года Национальный совет провозгласил образование Грузинской демократической республики. Был принят «Акт независимости Грузии», извещавший мировое сообщество, что Грузия является суверенным и нейтральным государством. Спустя месяц коалиционное правительство возглавил известный меньшевик Ной Жордания.
Для упрочнения положения своего нового «вассала» немцы перевели в Поти из Крыма трехтысячный экспедиционный корпус под командованием Фридриха Кресс фон Крессенштайна.