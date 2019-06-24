Почему Грузия претендовала на Сочи и Туапсе

После революции 1917 года Грузия , как и другие национальные окраины бывшей империи, осталась без контроля со стороны центральных властей и взяла курс на провозглашение национальной независимости. Грузинская демократическая республика просуществовала с 1918 по 1921 годы, на протяжении которых вступала в вооруженные конфликты с белыми и красными, а также подавляла пробольшевистские восстания в Южной Осетии Развал Российской империи в 1917 году привел в движение национальные окраины. Вопрос восстановления национальной независимости подняли не только народы, когда-то уже имевшие собственную государственность, но утратившие ее, но и исконно русские территории вроде Донского края и Кубани, сформировавшие свои казачьи правительства. В Закавказье Советская Россия по условиям Брест-литовского мирного договора теряла в пользу Турции округа Батум, Карс и Ардаган. В апреле-мае 1918 года в регионе существовала Закавказская демократическая федеративная республика (ЗДФР). Под нажимом турок это административно-территориальное образование распалось на три государства, ведомые разными силами и ориентировавшиеся на различных внешнеполитических союзников. Азербайджан с мусаватистами во главе тяготел к Турции, Армения с дашнаками искала поддержки Антанты, а Грузия, ведущую политическую силу которой составили меньшевики, отдала себя Германии . 26 мая 1918 года Национальный совет провозгласил образование Грузинской демократической республики. Был принят «Акт независимости Грузии», извещавший мировое сообщество, что Грузия является суверенным и нейтральным государством. Спустя месяц коалиционное правительство возглавил известный меньшевик Ной Жордания. Для упрочнения положения своего нового «вассала» немцы перевели в Поти из Крыма трехтысячный экспедиционный корпус под командованием Фридриха Кресс фон Крессенштайна. Немцы стремились прибрать к рукам добычу угля и марганца, поступающие из Баку нефть и нефтепродукты. В свою очередь, вооруженные силы Грузии вторглись в Абхазию , свергли советскую власть и установили свой контроль над ее территорией. Опираясь на мощного покровителя, грузины предпринял