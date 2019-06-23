В Тбилиси потеряли аппаратуру для митинга

Один из организаторов акции протеста в Тбилиси — Георгий Нониашвили — рассказал, что сотрудники мэрии грузинской столицы украли выставленную перед зданием парламента технику. Речь идет о сцене и аппаратуре. Об этом сообщает « Грузия Online».

«Сегодня ночью мэрия выкрала технику и сцену. На первом этапе в мэрии нам сказал, что Служба по очистке ошиблась и вернут. Затем же сказал, что все складировано и если нам нужно, мы можем забрать», — рассказал он. Организаторы акции попросили все вернуть.

Позднее «Тбилсервис группа», ответственная за очистку города, выпустила заявление, в котором говорится, что технику складировали на время уборки улиц. «"Тбилсервис Группа" сегодня в плановом порядке очистила проспект Руставели, в том числе и территорию перед парламентом. Размещенные там конструкции временно были складированы и уже возвращаются на место. Что касается аппаратуры, "Тбилсервис группа" не видела ее на месте», — говорится в нем.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии.