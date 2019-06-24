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«Победа»: как пассажирам вернуть деньги за билеты в Грузию 

РИА Новости + ещё 13 43 минуты назад
Фото: Р-Спорт
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Билеты низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в Грузию, по которым хотя бы один полет должен быть выполнен 8 июля и позднее, аннулируются, полный возврат денежных средств выполняется автоматически на карту, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Все рейсы авиакомпании "Победа" в Батуми и Тбилиси из Екатеринбурга, Перми, Казани и Ростова-на-Дону отменены с 8 июля 2019 года включительно в связи с введенным запретом для российских авиакомпаний выполнять полеты на территорию Грузии с 8 июля.
"Билеты, по которым хотя бы один полет должен быть выполнен 8 июля и позднее, аннулируются. Для удобства клиентов полный возврат денежных средств выполняется автоматически на карту, которой оплачивалось бронирование. Срок поступления денежных средств зависит от условия банка держателя карты", — сказала собеседница агентства.
Все рейсы авиакомпании "Победа" в Батуми и Тбилиси по 7 июля 2019 года включительно выполняются по расписанию, продажи билетов на эти рейсы открыты.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
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Кавказ , Дмитрий Медведев , Саломе Зурабишвили , Владимир Путин , Ассоциация туроператоров России , Авиакомпания "Победа" , Аэрофлот , РИА Новости , Батуми , Грузия , Екатеринбург , Казань , Москва , Пермь , Тбилиси
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