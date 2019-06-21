Грузинская патриархия назвала протесты в Тбилиси справедливыми

Патриархия Грузии считает, что протесты в центре Тбилиси приобрели острые формы и призывает власти быть сдержанными, а население — не поддаваться эмоциональному фону.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. По последним данным минздрава, почти 40 правоохранителей и 17 протестующих пострадали.

"Сегодняшние события в парламенте вызвали справедливый протест в обществе, так как все обеспокоены оккупацией наших территорий. К сожалению, акция перед зданием парламента приобрела острые формы. Мы призываем власти действовать максимально сдержанно в отношении людей и воздержаться от острых силовых форм", — говорится в заявлении патриархии, которое распространяет пресс-служба.

"Призываем население проявить благоразумие и не поддаваться эмоциональному фону", — добавляется в тексте.

В заявлении также сказано о необходимости проанализировать ситуацию и предпринять верные шаги. Патриархия обращается к жителям с просьбой сделать все, чтобы "страна не встала перед общей угрозой".