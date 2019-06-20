Российского депутата забросали бутылками в Грузии

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Российского депутата облили водой и забросали бутылками в Грузии 

Lenta.ru + ещё 33 23 минуты назад
В Грузии радикалы напали на депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».
По его данным, Гаврилов возглавлял российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, которая прошла 20 июня в Тбилиси. Депутат открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это вызвало недовольство присутствующих в зале оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». Оппозиционеры покинули зал, заседание сессии было прервано.
После этого российская делегация вернулась в гостиницу в центре Тбилиси. У входа в здание собрались люди, которые требовали от Гаврилова публично извиниться за свой поступок и немедленно покинуть страну. Некоторые участники акции пытались попасть внутрь здания и требовали личной встречи с депутатом.
На место прибыла полиция. Российскую делегацию вывели под охраной и проводили к микроавтобусу. Протестующие забросали бутылками и облили водой россиян. После этого микроавтобус направился в аэропорт.
Затем участники акции протеста направились к зданию парламента и потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Баку. Оппозиция объявила его предателем. Сам Кобахидзе заявил, что немедленно бы отреагировал на случившееся, если бы находился в стране. «К сожалению, у меня не было возможности немедленно отреагировать исходя из того, что я не нахожусь в Грузии. Я немедленно потребовал приостановить сессию, как только узнал о случившемся», — заявил он.
Ранее 20 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность сближения Грузии с Россией на почве единой религии. «Какой православный союз может существовать с той страной, которая является оккупантом не только наших территорий, но и борется с религией, христианскими правилами», — заявила грузинский лидер.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.
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Кавказ , Видео , В мире , Происшествия , Саломе Зурабишвили , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , Госдума , КПРФ , Грузия
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