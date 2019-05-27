Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сухум назвал заявление Грузии о «русификации» Абхазии абсурдом 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сухум считает абсурдным заявление Тбилиси о "русификации" Абхазии и напоминает, что во времена нахождения Абхазии в составе Грузии интеллигенция, выступавшая за сохранение языка и расширение прав абхазского народа, подвергалась гонениям, сообщается на сайте абхазского внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что абхазский язык "находится на грани исчезновения, несмотря на заботу о нем грузинского государства". По мнению Зурабишвили, это вызвано тем, что Россия якобы "проводит политику русификации в отношении абхазского народа, абхазской культуры и языка".
"Можно было бы вспомнить, что именно во времена нахождения Абхазии в составе Грузии абхазский язык находился на грани исчезновения, а абхазская интеллигенция, выступавшая за сохранение языка и расширение прав абхазского народа, подвергалась гонениям. Но об этом сегодня в Грузии предпочитают не вспоминать. Гораздо выгоднее тиражировать абсурдный тезис о "русификации" Абхазии", — говорится в сообщении абхазского внешнеполитического ведомства.
В МИД Абхазии также отметили, что события 1992-1993, а также 2008 годов наглядно продемонстрировали "заботу" грузинского государства об абхазском народе. "Следует напомнить, что в 2008 году Россия, которую президент Зурабишвили объявляет источником угрозы для Абхазии, надежно пресекла агрессивные намерения Грузии в отношении абхазского государства", — подчеркивается в заявлении. Кроме того, в Сухуме добавили, что Россия "эффективно обеспечивает безопасность" Абхазии и оказывает поддержку ее социально-экономическому и культурному развитию.
В МИД отметили, что исторический опыт убедил народ Абхазии не полагаться на "заботу" со стороны Грузии. Этот опыт должен также убедить и грузинских лидеров переосмыслить свои представления о событиях недавнего прошлого.
"Не отказавшись от мифологизации и навешивания ярлыков невозможно адекватно оценивать современные реалии и вести конструктивный диалог о будущем", — указывает МИД Абхазии.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.
Р-Спорт: последние новости
Президент Абхазии заявил, что протесты могут снизить турпоток в республику Генрокуратура Армении обжаловала решение о переводе дела Кочаряна в КС Президент Армении назначил нового командующего войсками полиции
Комментарии
Кавказ , В мире , Саломе Зурабишвили , МИД , Абхазия , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России»623
Максакова сделала заявление об убийстве мужа45
В России изменят правила призыва в армию54
Россию наводнили мифы о «мести Сталина»7
Чиновник объяснил нападение на журналиста «России 24»64
Видео
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
00:54
В Сети сообщили о рождении дочери Лазарева
Шоу-бизнес
03:05
Тени пропавших детей появились в Москве
Общество
04:21
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него
В мире Украина
00:31
Чиновник объяснил нападение на журналиста «России 24»
Происшествия Пожары
03:07
Фильм «Т-34» обвинили в оскорблении чувств верующих
Общество
03:37
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего
В мире Украина
00:57
Зеленскому напомнили о палатках, унитазах и трусах
Украина В мире
03:37
МИД ответил на угрозу ввести «гамбургские» санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение