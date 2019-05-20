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Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Армении протестующие блокируют входы в здания судов страны, следуя призыву армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА "Новости".
Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
По данным агентства, акции проходят как в столице страны Ереване, так и в других областях Армении. Точное число судов, работу которых нарушили протестующие, не приводится.
Ранее сообщалось, что суд решил судьбу сторонника Кочаряна после инцидента на заседании.
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