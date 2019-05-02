Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США

Грузинская оппозиция раскритиковала президента страны Саломе Зурабишвили , которая высказалась против размещения на территории государства военной базы США . Об этом пишет «Голос Америки».

В оппозиционных партиях «Европейская Грузия» (ЕГ) и «Единое национальное движение» (ЕНД), имеющих в общей сложности 27 мест из 150 в грузинском парламенте, считают, что такие заявления Зурабишвили могут нанести урон стране. Так, в ЕНД полагают, что глава государства занимается «непосредственным тиражированием российской пропаганды», и выразили уверенность в том, что Зурабишвили в итоге будет объявлен импичмент.

«Мы стремимся быть защищенными от нашей главной угрозы — России. Почему президент Грузии может быть против этого (…) Этот человек полон вредительскими и ущербными для страны взглядами и идеями» — цитирует «Грузия Online» депутата парламента от ЕГ Гигу Бокерию.

НАТО. В интервью «Голосу Америки», опубликованном 1 мая, президент Грузии заявила, что не готова одобрить размещение на территории страны военной базы США. По словам Зурабишвили, Тбилиси не должен предпринимать шаги, которые могут быть восприняты как провокация. В то же время глава государства отметила неизменность курса страны на вступление в Евросоюз