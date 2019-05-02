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Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США 

Lenta.ru + ещё 10 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Грузинская оппозиция раскритиковала президента страны Саломе Зурабишвили, которая высказалась против размещения на территории государства военной базы США. Об этом пишет «Голос Америки».
Грузии не нравится второе место после Украины
В оппозиционных партиях «Европейская Грузия» (ЕГ) и «Единое национальное движение» (ЕНД), имеющих в общей сложности 27 мест из 150 в грузинском парламенте, считают, что такие заявления Зурабишвили могут нанести урон стране. Так, в ЕНД полагают, что глава государства занимается «непосредственным тиражированием российской пропаганды», и выразили уверенность в том, что Зурабишвили в итоге будет объявлен импичмент.
«Мы стремимся быть защищенными от нашей главной угрозы — России. Почему президент Грузии может быть против этого (…) Этот человек полон вредительскими и ущербными для страны взглядами и идеями» — цитирует «Грузия Online» депутата парламента от ЕГ Гигу Бокерию.
В интервью «Голосу Америки», опубликованном 1 мая, президент Грузии заявила, что не готова одобрить размещение на территории страны военной базы США. По словам Зурабишвили, Тбилиси не должен предпринимать шаги, которые могут быть восприняты как провокация. В то же время глава государства отметила неизменность курса страны на вступление в Евросоюз и НАТО.
Саломе Зурабишвили, в 2000-х возглавлявшая МИД Грузии, заняла президентский пост в декабре 2018 года. На выборах она выступала независимым внепартийным кандидатом, однако руководство правящей партии «Грузинская мечта» неоднократно признавало, что оказывало ей поддержку. После победы на выборах политик, в частности, заявила, что Тбилиси пока не готов к сотрудничеству с Москвой, передавала «Русская служба Би-би-си».
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Кавказ , В мире , Саломе Зурабишвили , МИД , ЕС , НАТО , Русская служба BBC , Голос Америки , Грузия , США
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