Eurasianet (США): Армению взбудоражило выступление трансгендерной женщины в парламенте

Eurasianet (США) , было беспрецедентным событием в этой «социально консервативной части мира». Как и ожидалось, ее выступление вызвало гнев некоторых законодателей. Лилит Мартиросян вероятно потребовалось много мужества, чтобы войти в зал парламента, встать перед депутатами и «войти в историю». Выступление трансгендерной женщины в законодательном органе Армении , говорится в статье, было беспрецедентным событием в этой «социально консервативной части мира». Как и ожидалось, ее выступление вызвало гнев некоторых законодателей.

«Я выступаю за подвергшихся пыткам, изнасилованных, сожженных, зарезанных, убитых, изгнанных, дискриминируемых, бедных и безработных трансгендерных лиц Армении», — заявила Лилит Мартиросян, активист движения за права трансгендеров, на посвященном правам человека заседании парламента 5 апреля.

Она добавила, что преступления на почве ненависти в отношении трансгендеров в основном остаются безнаказанными.

«Я призываю вас провести реформы и принять меры, направленные на достижение гендерного равенства и обеспечение прав всех без исключения граждан», — сказала она.

Как и ожидалось, ее выступление вызвало гнев некоторых законодателей.

«Как лидер партии Процветающая Армения, глава семьи, верной армянским традициям и вере, я говорю, что это [права трансгендеров] не пройдет, — сказал Гагик Царукян, глава второй по величине парламентской фракции. — Это порок, и мы должны скрывать порок, как мы делали это раньше».

Три дня спустя перед зданием парламента собралась толпа, включая значительное число религиозных деятелей и других лиц, придерживающихся социально консервативных взглядов. Они выступили с осуждением речи и, по словам активистов, угрожали насилием в отношении сексуальных меньшинств. Некоторые из протестующих даже призвали освятить зал парламента, чтобы очистить его после выступления Мартиросян.

Некоторые священнослужители пришли к выводу, что данный эпизод говорит о том, что Армения становится все более «голубой».

«В последние годы количество гомосексуалистов увеличилось — это связано не только с агрессивной пропагандой, но и внедрением "европейских ценностей" и это беспокоит нас», — сказал новостной сети Sputnik координатор информационного отдела Араратской епархии Армянской апостольской церкви иерей Есаи Артенян.

«Трансфобная реакция наблюдается в социальных сетях, а также в общественных местах в Армении, ставя под угрозу жизни многих людей, а также создавая атмосферу, в которой такая опасная и разделяющая людей риторика считается приемлемой», — написала в Twitter занимающаяся защитой прав ЛГБТИ организация ILGA-Europe.

Она также призвала «власти выступить против этой трансфобной ненависти, полицию обеспечить безопасности тех, кому угрожают, а средствах массовой информации воздержаться от распространения дезинформации и предоставления платформы для излияний ненависти».

Но мало кто выступил в поддержку Мартиросян, и правительство и оппозиция вместо этого начали обвинять друг друга в пропаганде прав геев. Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что Мартиросян получила новый паспорт, в котором она сменила свое прежнее традиционно мужское имя Вагаршак на традиционно женское Лилит, в 2015 году, когда у власти было предыдущее правительство.

«Когда я говорил им, что «вы гей-активисты», они мне не верили, — сказал Пашинян, имея в виду предыдущую администрацию. — Но им не уклониться от этого статуса, и это очередное доказательство».

Миссия ЕС в Ереване и посольства стран-членов ЕС выступили с заявлением, осуждающим «разжигание ненависти, в том числе угрозы убийства в адрес г-жи Лилит Мартиросян, ее коллег и ЛГБТИ-сообщества в целом».

«Наши международные партнеры должны проявлять большее уважение и большую чувствительность по отношению к армянскому обществу и воздерживаться от излишних направлений в рамках общественных обсуждений, даже при несогласии с их тональностью, — сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. — Хотели бы напомнить, что принцип общественной морали является частью международных обязательств в сфере прав человека, и их невыполнение является невозможным».

Но на фоне этих политических дрязг некоторые старались не забыть, что произошедшее является историческим событием.