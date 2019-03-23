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Жена Саакашвили решила баллотироваться в мэры грузинского города 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: globallookpress.com
Голландка Сандра Руловс, жена скрывающегося от грузинского правосудия в Амстердаме экс-президента Михаила Саакашвили, выдвинута кандидатом в мэры города Зугдиди на выборах в мае, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Решение о выдвижении принято в пятницу оппозиционным объединением «Сила в единстве», стержнем которого является основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение».
На выборах в парламент Грузии в 2016 году Руловс вышла во второй тур в мажоритарном округе в Зугдиди, но потом сняла свою кандидатуру.
После того, как в 2013 году экс-президент покинул родину, его супруга, проживающая в Грузии с одним из его сыновей, начала принимать активное участие в политической жизни.
Саакашвили заочно обвинен в коррупции и превышении служебных полномочий и осужден за это на три и 6 лет лишения свободы.
Западногрузинский город Зугдиди является административным центром Мингрельской провинции, где проживает немало сторонников экс-президента.
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Кавказ , В мире , Михаил Саакашвили , Деловая газета "Взгляд" , Амстердам , Зугдиди , Тбилиси
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