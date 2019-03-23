Жена Саакашвили решила баллотироваться в мэры грузинского города

Решение о выдвижении принято в пятницу оппозиционным объединением «Сила в единстве», стержнем которого является основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение».

На выборах в парламент Грузии в 2016 году Руловс вышла во второй тур в мажоритарном округе в Зугдиди, но потом сняла свою кандидатуру.

После того, как в 2013 году экс-президент покинул родину, его супруга, проживающая в Грузии с одним из его сыновей, начала принимать активное участие в политической жизни.

Саакашвили заочно обвинен в коррупции и превышении служебных полномочий и осужден за это на три и 6 лет лишения свободы.

Западногрузинский город Зугдиди является административным центром Мингрельской провинции, где проживает немало сторонников экс-президента.