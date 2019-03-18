В парламенте Грузии подрались депутаты

Обсуждение проекта поправок в закон "Об общих судах" переросло в драку между депутатом правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Ираклием Берая и представителем оппозиционной партии "Европейская Грузия — движение за свободу" Отаром Кахидзе.

Как сообщает Sputnik Грузия, депутаты вступили в перепалку во время выступления председателя юридического комитета Анри Оханашвили, представлявшего поправки.

В пылу спора Кахидзе вскочил и бросил в Берая бумагами, после чего завязалась драка. Драку разняли другие члены парламентского комитета при помощи приставов. Инцидент на свои телефоны и камеры снимали присутствовавшие в зале журналисты.

Поправки к закону "Об общих судах" касаются назначения судей Верховного суда. У правящей партии и оппозиции различные мнения по этим поправкам, и комитету предстоит определиться, какой из трех представленных вариантов он поддержит.

История законодательного органа страны помнит не одну сцену словесных оскорблений и рукопашных боев. Один из последних эксцессов произошел 12 декабря 2018 года, когда в словесном поединке сошлись лидер оппозиционного "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили и депутат бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Ника Мелия

Инашвили назвала власть экс-президента Саакашвили "преступной", оппонент ответил, после чего в зале пленарных заседаний возникло еще несколько очагов конфликта. Завязалась потасовка, в которой участвовали и представители правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия". Журналисты назвали произошедшее "ирмагеддоном" в честь зачинщицы конфликта.