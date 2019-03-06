Никол Пашинян: Армения абсолютно прозрачна для российских партнеров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с официальным визитом в Брюссель для проведения переговоров с руководством Евросоюза относительно реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое стороны заключили в 2017 году. В интервью ТАСС армянский лидер рассказал не только о цели поездки, но и об отношениях и сотрудничестве с Россией — в частности, о предстоящих встречах с президентом РФ и развитии Евразийского экономического союза , а также о миссии Армении в Сирии и своих главных задачах на посту премьер-министра страны.

— Это ваш второй визит в ЕС, первый был в июле 2018 года. Какова его цель, что вы собираетесь обсуждать в Брюсселе?

— Этот визит имеет конкретную цель — мы собираемся обсуждать с представителями Евросоюза реализацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом.

И, что очень важно, Евросоюз не ставит никаких геополитических и внешнеполитических вопросов или условий в этом процессе. Это сотрудничество касается только внутренних демократических реформ в Армении, особенно после прошедших в прошлом году событий в стране. Эта повестка реформ очень важна для нас.

— За время своего премьерства вы несколько раз встречались с президентом РФ Владимиром Путиным. Запланированы ли новые встречи?

— Конечно, да. В этом году мы несколько раз встретимся — например, на полях саммита Евразийского экономического союза. Кроме того, надеюсь, что в этом году состоится официальный визит Владимира Владимировича в Ереван и мой — в Москву

— Известно уже когда?

— Нет, мы сейчас обсуждаем конкретные даты. Последнее обсуждение было неделю назад — я говорил по телефону с президентом России, мы обсуждали этот вопрос в ходе разговора. И наши администрации обсуждают его сейчас.

Кроме того, не только с президентом России намечаются встречи, также — с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым . 29 апреля в Ереване пройдет межправительственный Совет Евразийского экономического союза, и все премьер-министры, в том числе и Дмитрий Анатольевич, приедут в Ереван.

— Какова основная повестка армяно-российских переговоров на сегодняшний день?

— Вы знаете, что в прошлом году в Армении произошла ненасильственная, бархатная, народная революция.

И для нас очень важно, чтобы в России все слои общества правильно поняли ее суть, ее причины. Потому что, к сожалению, до сих пор многие экспертные круги в России пробуют представить произошедшее в Армении как событие из ряда так называемых цветных революций. Но для нас очень важно, чтобы наши российские друзья и коллеги поняли, что произошедшее не имеет никакого геополитического контекста и ни одной иностранной силы не было вовлечено в процесс. Это вопрос национального достоинства и моего личного достоинства. Подобная интерпретация — что кто-то использовал армянский народ в своих геополитических целях — оскорбительна для нас. Армения — независимая страна, независимая нация с высоким чувством достоинства.

И конечно же, для нас очень важно быть надежными партнерами. И мы будем надежным партнером для всех, кого сами считаем своим надежным партнером, не может быть никаких сомнений в этом. А тех, кто не является надежным, мы должны оценить — надо ли нам считать их своими партнерами?

— Какова позиция Еревана в вопросе взаимодействия в рамках СНГ, Евразийского экономического союза, насколько эффективными считаете эти интеграционные объединения в настоящее время?

— Эти объединения доказали свою важность, они очень важны для Армении. Думаю, что мои коллеги с этим согласны. Но нам надо работать над тем, чтобы сделать их более эффективными, чтобы произошло реальное их развитие. Потому что, если организация доказала свою важность, это не значит, что ее не надо больше развивать. Наоборот — очень важно развитие организации, чтобы сотрудничество в рамках СНГ, ЕАЭС было более эффективным и перспективным.

— Какие направления Армения считает для себя приоритетными для дальнейшего развития экономического сотрудничества с РФ?

— Конечно, это, во-первых, ЕАЭС. Факт в том, что в рамках ЕАЭС наш главный экономический партнер — Россия. Конечно, это хорошо, с одной стороны, а с другой — заставляет задуматься над тем, что мы должны развивать дальше эти отношения с Россией. Но для нас очень важно, чтобы взаимный товарооборот был на хорошем уровне и с другими членами ЕАЭС, потому что это будет означать важное и естественное развитие данного объединения. Мы сделаем все, чтобы это произошло.

Кстати, сейчас намечается очень важное событие — ЕАЭС подписал договор о свободной торговле с Ираном, и в настоящее время идет его ратификация в парламентах стран. И я надеюсь, что в ходе нашего председательства в ЕАЭС договор вступит в силу. Я недавно был с визитом в Иране и могу сказать, что там тоже с нетерпением ждут, когда он вступит в силу, потому что он реально открывает новые возможности для экономического сотрудничества.

— Как продвигаются переговоры по снижению цены на российский газ?

— Переговоры идут, и я надеюсь, что в течение этого года нам удастся решить этот вопрос, потому что он важен не только для развития двусторонних отношений с Россией, но и для ЕАЭС в целом. Ведь суть ЕАЭС в том, чтобы создавать единое экономическое пространство.

Потому что, если, например, себестоимость одной и той же продукции будет гораздо выше в Армении из-за больших цен на энергоносители, чем, например, в Белоруссии, России, Казахстане, то это ударит по сути ЕАЭС. Поэтому очень важно подчеркнуть, что эту тему мы обсуждаем не только с российскими коллегами, но и на заседаниях высшего экономического и межправительственного советов ЕАЭС, а также в других форматах.

— Армянские специалисты буквально на днях приступили к разминированию окрестностей сирийского Алеппо. Планируется ли расширение этого гуманитарного проекта?

— Я думаю, что сперва нужно сделать то, для чего мы поехали туда. Очень важно, чтобы наши медики активно работали, они уже провели множество небольших операций, помогли очень многим людям. Гуманитарный аспект для нас очень важен, и он является единственным в нашей миссии в Алеппо. Я буду считать эту миссию удачной, если окажется, что наши представители помогли потомкам людей, которые помогли армянам, едва спасенным от резни в Османской империи. Это для нас гуманитарно-историческая миссия, и мы просто хотим вернуть долг дружественному, братскому сирийскому народу. Процесс разминирования я представляю для себя так, что наши люди должны открыть безопасное пространство для того, чтобы сирийские дети могли спокойно играть, наши доктора должны лечить людей и так далее. То есть это гуманитарная миссия и в прямом, и в переносном смысле.

— Что вы считаете своим главным практическим достижением на посту премьера? Какие основные задачи вы ставите перед собой на ближайшее время?

— Я не хотел бы говорить о достижениях, потому что те достижения, которые у нас уже есть, — это достижения нашего народа, а не мои личные. Моя главная цель — чтобы время моего пребывания на посту премьер-министра было более удачным для нашего народа, для Республики Армения, для Нагорного Карабаха. И для наших отношений со всеми нашими иностранными партнерами.

Беседовала Ася Арутюнян