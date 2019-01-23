Южная Осетия попала в уникальную природную западню

Южная Осетия попала в продовольственный кризис. Редчайшее в это время и в этом месте природное явление — обрушение скальных пород вместе с одновременным сходом лавин — перекрыло критически важную для снабжения страны трассу. Как случилось, что республика попала в подобную западню, и что нужно, чтобы это не повторилось?

Снабжение Южной Осетии продуктами первой необходимости должно быть восстановлено к утру 23 января, а Транскам предполагается полностью открыть в ближайшее время. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД президент РЮО Анатолий Бибилов . Снабжение республики было остановлено в результате схода лавин и обрушения скальных пород на единственную трассу, связывающую РЮО с Россией . По данной дороге поступает до 90% продовольствия и продуктов первой необходимости.

Дорога в Россию была закрыта на восемь дней — исключительный случай, тем более в это время года. Максимальный сход лавин на трассу, в том числе и на территории России, в Северной Осетии , обычно отмечается весной, и к нему сезонно готовы местные специальные службы. Сейчас же ситуация вышла из-под контроля и еще раз продемонстрировала географическую уязвимость республики. На исходе недели изоляции в Цхинвале практически опустели полки продовольственных магазинов, сократились также запасы товаров первой необходимости.

Республика переживала и более тяжелые времена. Например, в 1991 году, также зимой, в результате блокады, организованной грузинскими войсками и парамилитарными формированиями, ситуация была близка к катастрофической. Сейчас же жители республики стоически отнеслись к временной нехватке продуктов: «мы терпели блокаду десятки лет, несколько дней потерпим». Тем более что в Южной Осетии склонны создавать запасы, и личные хозяйства менее зависимы от наличия продуктов в магазинах, нежели в России.

Кроме того, продовольственная корзина местных жителей существенно отличается от условно российской (московской), и временное отсутствие, например, йогуртов и прочей экзотической для местных молочной продукции ни к каким трагическим последствиям привести просто не могло. То же касается привычных россиянам колбасы, рыбы и замороженных продуктов — в Южной Осетии они не являются продуктами ежедневного использования. Отдельная история — детское питание и лекарства, необходимые для обеспечения жизни, с ограниченным сроком хранения, например инсулин, сердечные и противосудорожные препараты.

Другое дело, что беспрецедентная и неожиданная ситуация создавала повод для спекуляций с грузинской стороны.

Посыпались обращения о «предоставлении гуманитарной помощи» из Грузии, на которые был дан жесткий ответ. Президент Бибилов заявил, что «от убийц никакой помощи мы не принимаем». Тем более что в принципе никаких предпосылок для того, чтобы обращаться за экстренной помощью к кому бы то ни было, не сложилось.

На девятом километре Транскама в минувшую пятницу на трассу обрушилась часть скалы, пострадал водитель «жигулей», попавший под камнепад. В субботу начались взрывные работы, целью которых было убрать с трассы обрушившуюся породу. Соответственно остановилось и снабжение столицы республики.

Дополнительную проблему создали не свойственные этому времени года снежные лавины, обрушившиеся на Транскам с обеих сторон границы, и в Северной Осетии тоже. Но если отработка борьбы с лавинами — обычное событие, то обрушение скальных пород на трассу не отмечалось уже несколько десятилетий. Обрушения скальных пород на критически важную трассу не было даже во время разрушительного землетрясения апреля 1991 года, когда две горы сложились в одну. Нынешняя история выходит даже за рамки понятия «чрезвычайная ситуация», это что-то совсем необычное.

Другое дело, что географическая изоляция РЮО давно должна была привлечь внимание всех структур, ответственных за безопасность региона. Много лет ведутся разговоры о создании в РЮО чего-то вроде российского Госрезерва. По словам Анатолия Бибилова, вопрос о создании такой структуры практически решен на бумаге, но шаги по его осуществлению еще не начаты.

Возможно, речь могла бы идти и о создании сети чисто государственных, а не частных магазинов по снабжению населения продуктами и товарами первой необходимости в кризисных ситуациях из стратегического резерва. Их можно было бы использовать и для снабжения льготных категорий населения, малоимущих и пенсионеров. Понятно, что повторение нынешних экстраординарных событий практически невозможно спрогнозировать, но хотелось бы избежать зависимости от внешних факторов.

Позиция грузинской стороны вряд ли определена какими-то гуманитарными обстоятельствами и не выходит за рамки общей стратегии «гуманитарной реинтеграции», о которой уже писала газета ВЗГЛЯД. Кроме того, из Тбилиси исходит в основном бытовой негатив под лозунгом «ну, вот что вам дала ваша Россия».

Нормальное снабжение Цхинвала должно быть восстановлено в ближайшие сутки, но природная экологическая ситуация больше не должна перерастать в повод для политических спекуляций. Устранить первопричину подобных катаклизмов не так уж проблемно — хотя и недешево. Но результат того стоит.