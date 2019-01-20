Без палева

В минувшем году Грузия навсегда вошла в историю как первая страна на постсоветском пространстве, где гражданам разрешили свободно употреблять марихуану. Еще не успели высохнуть чернила на решении Конституционного суда, отменившем наказание для потребителей, а воздух в Тбилиси уже наполнился слегка горьковатым ароматом некогда запрещенной травы. Легалайз в одночасье стал главной темой СМИ, соцсетей и телешоу. Молодежь пребывала в восторге, близком к эйфории, старшее поколение реагировало более сдержано и не всегда позитивно. О том, как Грузия мечтала стать закавказской Голландией , да пока не вышло — в материале «Ленты.ру»

Законодательство РФ запрещает использовать в СМИ слова, обозначающие способ употребления наркотических средств. Дабы не нарушать закон и не злоупотреблять словом «употребление», в этой статье мы обозначим наиболее распространенный способ набором символов «******». Ну, в общем, вы поняли…

Сделали это

Что скрывать, для многих в стране «легалайз» стал предметом особой гордости — ведь Грузия первая (!) из постсоветских стран сделала это. Даже полностью евроинтегрированным странам Прибалтики такое не снилось. А может и снилось, но не более того. Особенно была счастлива продвинутая и либеральная грузинская молодежь. Да и в целом грузины не сказать чтобы выступали против такой либерализации. Ведь и раньше многие любили «******» время от времени, а теперь у них появилась возможность сделать это без риска получить штраф, а то и тюремный срок.

В наследство от Советского Союза Грузии досталась очень жестокая наркополитика. Еще десять лет назад за употребление даже легких наркотиков можно было получить тот же срок, что и за убийство. Поэтому, когда в 2012 году партия «Грузинская мечта», придя к власти, пообещала народу демократию и либеральные реформы, молодежные движения потребовали декриминализировать марихуану.

В авангарде этой борьбы встала ультралиберальная партия «Гирчи» (в переводе «Шишка»), которую основали бывшие соратники Михаила Саакашвили . Партия требовала полной легализации — употребления, хранения, культивации и распространения. Члены «Гирчи» даже решились как-то на безрассудный шаг — они высадили в своем офисе коноплю, транслируя процесс в прямом эфире через соцсети. Позже один из лидеров партии Зураб Джапаридзе в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» признался, что всерьез опасался ареста, ведь тогда это было уголовно наказуемым.

Можно сказать, что грузинский легалайз — это целиком и полностью заслуга «Гирчи». Ведь Конституционный суд своим историческим решением удовлетворил иск лидеров этой партии, отменив наказание за употребление марихуаны.

Теперь, когда в Грузию приезжают туристы, первое, о чем они спрашивают местных, как только успеют завести с ними знакомство: «А это правда, что у вас теперь можно?» В последнее время это, похоже, главное, в чем спешат убедиться иностранцы, приезжая в страну. На эти расспросы местные, как правило, без энтузиазма, а то и с недовольной гримасой отвечают: «Ну как бы да-а-а…» Куда же девались прежние восторги? А дело в том, что как только прошла эйфория от первой свободной затяжки, так сразу у грузинской легализации обнаружилось много подводных камней, которые не позволяют гражданам в полной мере насладиться ее достижениями.

Да, действительно Конституционный суд разрешил «******» марихуану. Но чтобы реализовать это право, травку надо где-то купить или вырастить и, конечно же, иметь при себе. А на это суд разрешения не дал и за такие правонарушения можно легко получить штраф, а если не повезет с количеством «продукта», то и тюремный срок. Поэтому грузины прекрасно понимают, что до настоящего «легалайза» им еще далеко.

Дымок отечества

— Мы часто шутим с друзьями, мол, увидел полицейского — доставай косяк и «******». Но в каждой шутке только доля шутки, — говорит Кети, владелица одного из тбилисских баров. — Если вдруг видите, что к вам приближается полицейский, а у вас с собой косяк, лучше поскорее его достать и «******» до того, как коп успеет проверить содержимое карманов и оштрафовать вас.

Формально, сегодня в Грузии вы считаетесь правонарушителем вплоть до того момента, пока не «******» косячок. Однако истинных ценителей марихуаны это не останавливает, в чем легко убедиться, просто прогулявшись по улицам Тбилиси, особенно по тем, где много кафе, ресторанов и подобных заведений. Аромат, который ни с чем не перепутать, преследует вас повсюду.

В скверах, а то и на тротуаре непосредственно у входа в бар, куда посетители раньше выходили просто подышать воздухом или выкурить сигаретку, сейчас регулярно собирается молодежь, чтобы, как говорится, «без палева» «******» косячок. Впрочем, и посетители респектабельных заведений, солидные мужчины средних лет частенько выходят проветриться с косячком. Правда, они это делают не так демонстративно, как молодежь, предпочитая отойти поодаль в тенистый дворик.

Что же касается еженедельных рейв-тусовок под открытым небом, то они буквально пропитаны запахом марихуаны. В одном из центральных парков Тбилиси прошлым летом открылся рейв-бар, который в одночасье стал одним из самых модных и популярных мест в городе. Главным образом среди молодежи. Во дворе бара, который выходит непосредственно в парк, собирается толпа, для которой играет диджей. А над толпой — клубы дыма. Не табачного. Характерный аромат с легкостью можно узнать просто проезжая мимо на автомобиле.

— Как-то завели меня мои знакомые в это место, и уже через 10 минут мне хотелось бежать оттуда сломя голову, — рассказала 27-летняя жительница Тбилиси Анна Церетели. — Молодые люди, мои ровесники и помладше просто сходили с ума — прыгали, кривлялись, раздевались… Девочки буквально в чем мать родила бегали по парку! Кто-то отдыхал, лежа под деревом в обнимку с бутылкой, из которой поднимался дымок. Кому-то уже было плохо в кустах. Была шокирована, если честно, теперь буду это место стороной обходить.

Я всегда была ярой противницей марихуаны, хотя в моем окружении очень сложно найти человека, который в жизни ни разу бы не баловался косячком, — продолжает Анна. — Я общительный человек, который любит потусить, и вовсе не ханжа. Мы с друзьями — завсегдатаи баров и ночных клубов. Но сегодня меня возмущает, что гуляя по центральным улицам Тбилиси, я отовсюду чувствую этот запах. Когда он доходит до меня, я сразу хочу покинуть это место, но, к сожалению, в последнее время все складывается так, что мне просто некуда пойти.

Дело в том, что после таких рейв-тусовок и аналогичных массовых мероприятий с ароматом марихуаны, молодые люди и вовсе «теряют страх», понимая, что «******» травку теперь можно свободно и везде. По сути, так оно и есть. Закон пока не делает различий между косяком и сигаретой и не определяет места, свободные от употребления именно марихуаны. Но энтузиазм по поводу такой свободы испытывают не все, из-за чего нередко возникают конфликтные ситуации.

— Садится ко мне в машину молодая девочка, говорит, куда ей надо ехать, а потом спрашивает: «А в машине можно курить?» — рассказывает 60-летний таксист Якоб. — Конечно, я не приветствую то, что молодые девушки курят, но что поделать — это сильная привычка. «Да, можно», — отвечаю я ей. И тут она мне говорит: «Я имею в виду травку». Но тут уже я не стерпел и просто выгнал ее из машины! Куда катится мир?!

Хорошего понемножку

Еще недавно такой эпизод в такси трудно было даже представить. Но сегодня в Грузии стало не зазорно признаваться в том, что ты увлекаешься марихуаной. Даже незнакомым людям. Наоборот, многие открыто об этом заявляют, даже с определенной гордостью.

— Я помню, известие о том, что в Грузии наконец-то легализовали употребление марихуаны, мы с моими коллегами в офисе встретили стоя и аплодисментами, — делится своими воспоминаниями сотрудница тбилисского турагентства Марина Челидзе. — Не то чтобы мы ярые любители, но почему бы и нет? В этом никогда не было ничего плохого, конечно, если не выходить за рамки адекватности. К сожалению, я знаю и людей, которые за эти рамки регулярно выходят. Особенно теперь.

— Грузины часто не чувствуют меры своей свободы. Если ее им дали, то они считают, что она безгранична, — продолжает наша собеседница. — Например, выхожу как-то я из дома, напротив которого расположен ресторан. Часов 8 вечера. Группа молодых мужчин собралась за микроавтобусом, как бы прячась от прохожих, и «******» косяк (судя по всему не один). Пытаются «не палиться», но получается плохо — они к тому же активно жестикулируют и хохочут на всю округу, что ну очень беспокоит окружающих. И это теперь типичная картина, которую я наблюдаю, просто выглянув в окно. Такое повсеместное «******» — явный перебор. Но я все равно полностью поддерживаю то, что за это нельзя сажать в тюрьму. Ведь я прекрасно понимаю, что на месте тех ребят, которых в свое время арестовали, могла бы оказаться и я, — говорит Челидзе.

В правительстве Грузии тоже понимают, что оказались не готовы к судьбоносному решению Конституционного суда, и обещают, что полная свобода потребления скоро закончится. Еще в прошлом году министерство внутренних дел приступило к разработке нормативных актов, которые должны регулировать употребление марихуаны. Некоторые из них парламент уже принял.

Как только поправки вступят в силу, употребление марихуаны запретят в местах скопления людей (косячок на рейв-вечеринке станет вне закона), в общественном транспорте, в образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориях. Это будет административным правонарушением, и штраф за него составит от 300 до 750 долларов.

Полный запрет коснется лиц, не достигших 21-летнего возраста, — это также административка, и штраф от 190 до 560 долларов. Нельзя будет «******» и на работе. За это придется заплатить от 370 до 570 долларов.

Но даже такая легализация со всеми ее перегибами и оговорками, по мнению многих грузин, большой шаг в направлении цивилизованного либерального общества. Ведь еще недавно всего один косячок мог сломать жизнь человеку.

— Четыре года назад, когда я возвращался домой, меня остановил ночной патруль. В Грузии это обычная практика, когда поздно ночью полицейские могут остановить человека, чтобы проверить документы и обыскать на предмет оружия или наркотиков, — рассказывает 30-летний житель Тбилиси Давид. — Нашли травку. Немного, но хватило, чтобы я оказался в тюрьме. Я там пробыл чуть больше года. Не могу объяснить, насколько сильное и острое чувство обиды и несправедливости я тогда испытывал. Ну почему я живу в такой стране?! Меня освободили по амнистии и восстановили в правах. Но жизнь уже не была прежней — я потерял хорошую работу, от меня ушла девушка, заметно сузился круг друзей. Поэтому я приветствую то, как поменялось теперь грузинское законодательство. Ну как можно сажать человека, который просто покурил травку, в одну камеру с убийцами и грабителями? Я очень рад, что грузинское общество стало современнее, и я уверен, что теперь тысячи молодых людей смогут избежать моей участи.