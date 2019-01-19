93-летнего ветерана пытали и ограбили в Тбилиси

Неизвестные злоумышленники ограбили 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Серго Мирзояна. Преступники в масках ранним утром проникли в квартиру мужчины в Тбилиси

По данным грузинской полиции, грабители избили и связали пенсионера, после чего похитили ценные предметы и около 700 лари (около $265). Ветеран сам смог вызвать полицию поле того, как злоумышленники скрылись.

По словам Мирзояна, похищенные деньги — это накопленная за несколько месяцев пенсия. В МВД Грузии сообщили, что начато расследование по статьей 179 УК страны (ограбление), сообщает «Интерфакс»

Ранее News.ru писал, что неизвестные проникли в дом одинокой 97-летней женщины, прошедшей Великую Отечественную войну. Злоумышленники вынесли из жилища все ценные вещи, деньги и паспорт пенсионерки. Ветеран скончалась в больнице спустя два дня после нападения.