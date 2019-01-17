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Власти Грузии сообщили о вспышке кори в стране 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что в стране началась вспышка кори.
«В течение последних двух недель у нас серьёзная динамика заболеваний корью… Мы должны осознать, что в стране есть вспышка заболевания корью и население должно обратиться за бесплатными прививками», — приводит Интерфакс слова Гамкрелидзе.
Он отметил, что в ближайшие дни правительство примет решение о радикальных мерах по борьбе с болезнью.
По предварительным данным, с начала января в Грузии зарегистрированы 312 случаев заболевания корью.
Ранее в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что более 54 тыс. украинцев заболели корью в 2018 году.
RT на русском: последние новости
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Кавказ , В мире , Интерфакс , Грузия
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