Власти Грузии сообщили о вспышке кори в стране

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что в стране началась вспышка кори.

«В течение последних двух недель у нас серьёзная динамика заболеваний корью… Мы должны осознать, что в стране есть вспышка заболевания корью и население должно обратиться за бесплатными прививками», — приводит Интерфакс слова Гамкрелидзе.

Он отметил, что в ближайшие дни правительство примет решение о радикальных мерах по борьбе с болезнью.

По предварительным данным, с начала января в Грузии зарегистрированы 312 случаев заболевания корью.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что более 54 тыс. украинцев заболели корью в 2018 году.