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Президент Грузии решила жить на французскую пенсию 

Парламентская газета + ещё 5 11 января 2019
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет жить на французскую пенсию, а президентскую зарплату начнёт перечислять в свой фонд на благотворительные цели. Об этом глава государства объявила на пресс-конференции 12 января, сообщило агентство Новости-Грузия.
Фонд Зурабишвили будет альтернативой резервному фонду президента, ликвидированному после сокращения финансирования администрации главы государства в 2019 году.
«Так как в новой реальности фонд президента упразднен, я решила найти новую форму, чтобы участвовать в благотворительности, способствовать инновациям и инициативам. Ищем форму с юридической точки зрения, чтобы создать фонд под моей эгидой при поддержке общественных лиц, куда я перечислю свою зарплату, так как уже получаю накопленную во Франции пенсию, и её мне на жизнь хватает», — цитирует агентство Зурабишвили.
Президент Грузии с августа прошлого года уже не является гражданкой Франции, где она родилась в семье грузинских эмигрантов, училась и более 30 лет работала в системе МИД. В частности, была французским послом в Грузии, а в 2004 году тогдашний президент Михаил Саакашвили назначил её руководителем МИД Грузии.
До прошлого года из госбюджета в президентский резервный фонд ежегодно перечислялось 5 миллионов лари (около 1,9 миллиона долларов). Из этого фонда глава государства выдавал стипендии отличившимся студентам, финансировал мероприятия, направленные на защиту прав человека, развитие инновационных и производительных возможностей, усиление демократических институтов.
Во французских СМИ ранее появлялась информация о доходах дипломатов. Журнал Le Nouvel Observateur публиковал выдержки из книги своего обозревателя Вансена Жовера, который отмечал, что зарплаты французских послов колеблются, в зависимости от регионов, от 14 до 29 тысяч евро в месяц. Парижская газета Le Figaro недавно отнесла бывших высокопоставленных дипломатов к прослойке обеспеченных пенсионеров с доходом от 5 тыс. евро и больше в месяц.
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Комментарии
Кавказ , В мире , Саломе Зурабишвили , Михаил Саакашвили , Администрация Президента РФ , МИД , Le Figaro , Грузия
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