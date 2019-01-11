Президент Грузии решила жить на французскую пенсию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет жить на французскую пенсию, а президентскую зарплату начнёт перечислять в свой фонд на благотворительные цели. Об этом глава государства объявила на пресс-конференции 12 января, сообщило агентство Новости-Грузия.

Фонд Зурабишвили будет альтернативой резервному фонду президента, ликвидированному после сокращения финансирования администрации главы государства в 2019 году.

«Так как в новой реальности фонд президента упразднен, я решила найти новую форму, чтобы участвовать в благотворительности, способствовать инновациям и инициативам. Ищем форму с юридической точки зрения, чтобы создать фонд под моей эгидой при поддержке общественных лиц, куда я перечислю свою зарплату, так как уже получаю накопленную во Франции пенсию, и её мне на жизнь хватает», — цитирует агентство Зурабишвили.

Президент Грузии с августа прошлого года уже не является гражданкой Франции, где она родилась в семье грузинских эмигрантов, училась и более 30 лет работала в системе МИД . В частности, была французским послом в Грузии, а в 2004 году тогдашний президент Михаил Саакашвили назначил её руководителем МИД Грузии.

До прошлого года из госбюджета в президентский резервный фонд ежегодно перечислялось 5 миллионов лари (около 1,9 миллиона долларов). Из этого фонда глава государства выдавал стипендии отличившимся студентам, финансировал мероприятия, направленные на защиту прав человека, развитие инновационных и производительных возможностей, усиление демократических институтов.