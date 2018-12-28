Чем грозит Грузии признание украинской автокефалии

Грузинская церковь признает украинскую автокефалию, заявил один из грузинских митрополитов. Правда, грузинский патриарх Илия Второй пока этого официально не подтвердил. В РПЦ надеются, что Илия на такой шаг не пойдет. А если все же признает «киевских раскольников», как Москва сможет ответить Тбилиси

Грузинская церковь признает украинскую автокефалию и официально оформит признание в январе, когда свою позицию выразит вселенский патриарх Варфоломей. Об этом стало известно в четверг после синода грузинских иерархов. «Церковь Грузии поддерживает». Именно так, по информации газеты ВЗГЛЯД , высказался о позиции по украинской автокефалии митрополит Цилканский и Душетский Зосимэ.

Аналогичную позицию высказал и другой авторитетный священник — митрополит Чкондидельский Петрэ.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл направлял патриарху Грузии Илии Второму «несколько писем, чтобы не допустить поддержки грузинским духовенством автокефалии Украинской церкви». Но до сих пор ГПЦ воздерживалась от выступлений по поводу спора РПЦ с Константинопольским патриархатом.

Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов надеется, что грузинский митрополит пока всего лишь выдал желаемое за действительное и решение в Тбилиси, скорее всего, не принято.

«Дезинформация о том, что Синод принял такое решение, появляется не первый раз. Была борьба на Синоде, но грузинская церковь поддерживала и поддерживает русскую сестру. Одновременно либеральное крыло грузинской церкви пытается раскачивать ситуацию — и вот мнение одного иерарха выдается за мнение Синода», — сказал он газете ВЗГЛЯД.

«Если либеральное лобби все же одержит верх и будет такое признание, то значит, грузинская церковь выйдет из поля православной догматики, как вышел из него патриарх Варфоломей, — считает Фролов. — Если предположить, что ГПЦ пойдет на признание мирянина Думенко в качестве митрополита, то Русская церковь просто обязана будет вспомнить о своих канонических правах на Абхазию и Южную Осетию».

Фролов добавил, что патриарх Кирилл никакому шантажу не поддастся.

Тем временем в Сухуме и Цхинвале с надеждой ожидают, что Москва наконец признает самостоятельность местных церквей. Напомним, что до сих пор московский патриархат считает приходы в Южной Осетии и Абхазии частью Грузинской православной церкви, хотя те де-факто уже давно не подчиняются Тбилиси и просят РПЦ признать этот факт. Более того, главы этих приходов ранее даже выражали желание на следующем этапе примкнуть к самой РПЦ.

«Если бы это произошло, если бы нас признали, это было бы новым положительным шагом, — сказал газете ВЗГЛЯД благочинный церквей Аланской епархии Южной Осетии отец Яков. — Я сторонник того, чтобы соблюдались каноны, но в целом, если РПЦ признает нашу церковь как автокефальную, — это будет великое достижение между нашими народами и принесет только хорошее и ничего другого. Хотя, размышляя над этим важнейшим моментом, надо быть очень осторожным и все просчитывать заранее».

Впрочем, южноосетинский священник, как и Фролов, тоже уверен, что патриарх Илия пока решения не принял.

«Пока официального заявления не было. В грузинской церкви есть свои противоборствующие течения, есть борьба, и полагаться на одно мнение неуместно. Главное, чтобы не было ситуации, которую уже нельзя исправить, отыграть», — призвал отец Яков.

Похоже, ситуация в отношениях между братскими церквями может выйти из-под контроля. Если ссора зайдет глубоко, то московский патриархат может нанести братьям в Тбилиси крайне тяжелый символический удар — вообще упразднить Грузинскую церковь. По крайней мере, это возможно гипотетически.

Из истории следует, что в 1801 году, после присоединения Грузии к Российской империи, независимая Грузинская церковь была упразднена. С этого момента существовал как часть российской церкви Грузинский экзархат — до 1917 года. После революции грузинская церковь вновь объявила о своей автокефалии, однако Московский патриархат признал ее только в 1943 году.

Пикантность ситуации в том, что Константинопольский патриархат принял аналогичное решение только в 1990 году. Таким образом, чисто гипотетически патриарх Кирилл может взять и отменить решение 1943 года, если он будет действовать в стиле нынешнего Константинопольского коллеги Варфоломея, который с легкостью отменяет решения своих предшественников, принятые много столетий назад.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин считает, что для грузинских православных самым болезненным будет разрыв общения с российскими единоверцами, а вовсе не признание автокефалии церквей в Сухуме и Цхинвале или отмена решения 1943 года.

«Просто так отозвать свое решение нельзя. Пересматривать статус автокефалии — нелогично. Позиция патриарха Кирилла всегда была основана на признании канонической территории всех церквей и на незыблемости этих территорий. В данном случае, каноническая территория ГПЦ — это Южная Осетия и Абхазия. Кстати, каноническая территория УПЦ — это Крым, поэтому в Крыму до сих пор есть только УПЦ и нет прямого управления из Москвы», — пояснил Лункин газете ВЗГЛЯД.

Поэтому вряд ли в Тбилиси признают так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), полагает эксперт.

«Ведь ГПЦ не захочется давать автокефалию Абхазии и Южной Осетии, которые давно хотят независимости от Тбилиси. Но если вдруг ГПЦ признает украинскую автокефалию, будет, конечно, очень недружественный шаг, означающий, с точки зрения Московского патриархата, уход грузинской церкви в раскол. Тогда синод РПЦ вынужден будет временно разорвать отношения и с Грузинской церковью», — предрекает Лункин.

Другие эксперты полагают, что Московская патриархия вряд ли признает и тем более вряд ли примет в свой состав приходы Абхазии и Южной Осетии.

«Попытка РПЦ что-то делать в Абхазии в ответ на заявления грузинского синода вряд ли будет успешной, — размышляет известный богослов, протодиакон Московского патриархата Андрей Кураев. — Она даже может быть на первых порах успешна, они даже могут принять от РПЦ епископа, но дальше потребуют независимости. У них там свои сложности. Все не так просто, как кажется. Вот Константинополь на Украину влез, и то оказалось крайне сложно примирить Филарета с Макарием. Тем более будет сложно в таком месте, как Абхазия».

Кураев напоминает, что сама по себе грузинская церковь стоит на пороге смены своего лидера — патриарха Илии:

«Так что в Тбилиси, скорее, будет другая игра. Там нет консенсуса по вопросу об отношениях с Россией и епископатом».

В четверг также стало известно, что архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним — глава Элладской православной церкви (объединяющей православных Греции, кроме Крита, Афона и некоторых островов Эгейского моря), во время рождественской службы не упомянул главу «новой церкви Украины» Епифания (Думенко). При этом главу ПЦУ уже упомянули в одной из митрополий Элладской церкви.

Профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД призвал не спешить с выводами по этому поводу, подождать 6 января и тогда уже отследить