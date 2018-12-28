Ереван ведёт игру с Москвой

Двойственность отношений Москвы Еревана при новой армянской власти продолжает усиливаться. С одной стороны, Армения остаётся партнёром России по ЕАЭС и ОДКБ, с другой — в стране всё чаще раздаются призывы изменить геополитический вектор государства в сторону Запада. Завершившиеся переговоры в Кремле между исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным не сняли имеющиеся противоречия.

На большой пресс-конференции 20 декабря, отвечая на провокационный вопрос армянской журналистки «Как Россия будет восстанавливать отношения с Ереваном после выборов?», Путин сказал, что не считает, что армяно-российские отношения надо восстанавливать — «ничего не рухнуло».

«Армения — наш стратегический союзник, член ОДКБ, ЕАЭС. Что нам восстанавливать? Нам нужно развивать то, что уже создано предыдущими поколениями руководителей», — заявил президент и тогда же анонсировал предстоящую встречу с и.о. премьер-министра.

Этот же тезис Путин повторил и 27 декабря во время переговоров с Пашиняном.

«Я думаю, что динамика хорошая, нужно её сохранить. Мы готовы это делать, будем делать всё от нас зависящее для того, чтобы такой уровень отношений у нас сохранялся не только в этой сфере (в экономике. — News.ru), но и по другим направлениям. Имею в виду и сферу обеспечения безопасности, сотрудничество наше по линии ОДКБ», — заметил российский лидер.

Накануне переговоров газета «Грапарак» отметила, что в Москве есть определённое беспокойство в связи с возможным изменением внешнеполитического курса Еревана, однако ожидать каких-либо результатов от новой встречи не стоит — Пашинян всё-таки не сделал резких шагов. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова , отвечая на вопрос о возможной смене курса Еревана в сторону сокращения связей с Москвой, отметила, что РФ нацелена на конструктивное сотрудничество во всех сферах с новым парламентом и правительством Армении. 9 декабря в стране прошли досрочные парламентские выборы, в результате которых Пашинян заметно укрепил свою власть: его блок «Мой шаг» занял в парламенте 88 мест из 132-х. При этом в обновлённом составе парламента не оказалось сторонников свергнутого в результате бархатной революции в апреле 2018-го Сержа Саргсяна : представители Республиканской партии , которые формально выступали за поддержание тесных связей с Москвой, в Нацсобрании набрали всего 4,7% голосов и не прошли минимальный пятипроцентный барьер.

Развеять сомнения российской стороны новый руководитель Армении Пашинян поспешил практически сразу после прихода к власти. Менее чем через неделю он прилетел в Сочи и пообещал не только сохранить, но и развивать партнёрские отношения. Во время нынешних переговоров в Кремле и.о. премьер-министра Армении даже пошутил на тему количества проведённых за год встреч с президентом России:

«Уже сбился, какая это у меня встреча по счёту, но ребята из протокола мне подсказали, что я один из самых часто посещающих Российскую Федерацию иностранных лидеров».

В то же время обращает на себя внимание резко возросший после прихода Пашиняна вал критики внешней политики Еревана среди армянского истеблишмента. Например, глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян открыто заявил, что Армения должна выйти из ЕАЭС и ОДКБ, а политический аналитик Саргис Арцруни даже обвинил Москву в теракте 27 октября 1999 года, когда ворвавшиеся в парламент вооружённые люди расстреляли руководство представительного органа.

За два дня до поездки Пашиняна на переговоры в Ереване у российского посольства состоялся митинг. Его участники требовали от Москвы вывести из страны 102-ю российскую военную базу, дислоцированную в Гюмри. Поводом стало недавнее преступление российского военнослужащего, который до смерти избил 57-летнюю местную жительницу Джульетту Гукасян. Задержанный армянской полицией военный передан российской стороне, идёт следствие и будет суд. Но в тексте резолюции митинга у посольства российская база открыто называется «террористическим фактором». Также в резолюции открытым текстом говорится, что «военно-политические устремления „вечного друга“ — России противоречат интересам Армении, армянского народа».

Противоречия между Москвой и Ереваном прослеживаются даже по официальным заявлениям. После того, как глава МИД России Сергей Лавров заявил, что с Арменией завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать отсутствие в её биолабораториях военных из третьих стран, Пашинян сказал журналистам, что новое правительство не обсуждало с Россией таких вопросов.

Нерешённым остается вопрос цен на газ. Сегодня Армения покупает у России природный газ по $150 долларов за тысячу кубометров — это примерно та же цена, что и для Белоруссии ($129). Однако для потребителей внутри Армении он продаётся уже по цене $265. Ереван решил прибегнуть к силовым мерам — в итоге следственный комитет Армении начал масштабную проверку компаний с российским участием.

Не лучше складываются дела внутри ОДКБ: сторонам до сих пор не удалось прийти к консенсусу в вопросе назначения нового генсека после того, как по инициативе Еревана был отозван Юрий Хачатуров . При новой власти в июле армянские правоохранительные органы предъявили ему обвинение в незаконном свержении конституционного строя в 2008 году, когда он командовал ереванским гарнизоном ВС Армении. В итоге Ереван продолжает настаивать на том, что пост генсека в течение оставшихся полутора лет должен занимать представитель Армении. Другие страны считают, что за это время новый руководитель ничего не успеет сделать, и предлагают назначить генсеком чиновника из Белоруссии. В частности, Минск и Астана настаивают на кандидатуре Станислава Зася.

В целом, Армения продолжает сотрудничество с Россией во многих сферах — на встрече в Кремле в качестве позитивной тенденции особо подчёркивался рост товарооборота. Но налицо также тенденции на усиливающееся маневрирование и отдаление Еревана от Москвы, и у этого есть серьёзные основы. Поэтому встреча двух лидеров если и помогла сблизить позиции, то вряд ли была способна решить все многочисленные проблемы.