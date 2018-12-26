Грузия выделила приоритеты сотрудничества с Россией

Тбилиси. Грузия в 2018 году продолжила «политику прагматичных подходов» в отношениях с Россией , заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани, отчитываясь о приоритетах и определяя задачи на будущий период, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

По его словам, такие подходы позволяют «развивать важные для Грузии экономические и гуманитарные сферы».

При этом глава МИД подчеркнул, что все это происходило и будет происходить в дальнейшем в контексте «безусловных требований деоккупации Абхазии и Южной Осетии и мирного урегулирования конфликтов».

Давид Залкалиани отметил, что приоритетные для Грузии вопросы в отношениях с Россией — экономические и гуманитарные — позволяет решать формат диалога специального представителя премьер-министра Грузии по России Зураба Абашидзе и заместителя главы МИД России Григория Карасина

По данным газеты ВЗГЛЯД, следующая встреча в этом формате должна состояться в январе. Она будет предварять имплементацию соглашения между двумя странами о привлечении мониторинговых групп из Швейцарии для контроля грузов через абхазский и южнооосетинский коридоры.

Также следует отметить, что должен быть побит рекордный показатель прошлого года по численности туристов из России в Грузии, который составил 1,4 млн человек.

Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны 2008 года.