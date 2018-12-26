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Грузия выделила приоритеты сотрудничества с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Грузия в 2018 году продолжила «политику прагматичных подходов» в отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани, отчитываясь о приоритетах и определяя задачи на будущий период, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, такие подходы позволяют «развивать важные для Грузии экономические и гуманитарные сферы».
При этом глава МИД подчеркнул, что все это происходило и будет происходить в дальнейшем в контексте «безусловных требований деоккупации Абхазии и Южной Осетии и мирного урегулирования конфликтов».
Давид Залкалиани отметил, что приоритетные для Грузии вопросы в отношениях с Россией — экономические и гуманитарные — позволяет решать формат диалога специального представителя премьер-министра Грузии по России Зураба Абашидзе и заместителя главы МИД России Григория Карасина.
По данным газеты ВЗГЛЯД, следующая встреча в этом формате должна состояться в январе. Она будет предварять имплементацию соглашения между двумя странами о привлечении мониторинговых групп из Швейцарии для контроля грузов через абхазский и южнооосетинский коридоры.
Также следует отметить, что должен быть побит рекордный показатель прошлого года по численности туристов из России в Грузии, который составил 1,4 млн человек.
Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны 2008 года.
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Комментарии
Кавказ , В мире , Политика , Зураб Абашидзе , Григорий Карасин , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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