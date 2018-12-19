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Певец Бурчуладзе ответил на нападки за концерт перед Путиным 

Газета.Ru + ещё 2 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе ответил на нападки соотечественников после своего выступления в концертном зале в Санкт-Петербурге перед президентом России Владимиром Путиным.
"Я всю жизнь служил своей стране, как мог. Получил много тепла и любви, за что всех благодарю… Лучше пусть потраченные деньги, время и усилия за возведение против меня кампании, направят на спасение страны, которая разрушается", — цитирует Бурчуладзе РИА "Новости".
Он отметил, что критика его встревожила но не удивила. Также он добавил, что после военного конфликта с Южной Осетией в 2008 году многие его коллеги-россияне воздерживались от визитов в Грузию, а, к примеру, Юрий Темирканов в 2013 году прибыл со своим оркестром и провел благотворительный концерт.
Бурчуладзе выступал в России на юбилейном концерте как раз по случаю 80-летия худрука Санкт-Петербургской академической филармонии Юрия Темирканова.
Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, страны контактируют в рамках Женевских дискуссий после признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии.
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