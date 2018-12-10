Помпео пригласил Зурабишвили посетить США

Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на пресс-службу избранного грузинского лидера.

Отмечается, что Помпео озвучил данное предложение во время телефонного разговора с Зурабишвили.

«Во время разговора госсекретарь поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах… и выразил надежду, что новоизбранный президент в ближайшем будущем осуществит визит в США», — отмечается в заявлении.

Ранее Зурабишвили сообщила, что Грузия является близким военным союзником Европейского союза и Соединённых Штатов.

29 ноября стало известно, что Зурабишвили одержала победу на выборах главы государства с 59,52% голосов. Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе набрал 40,48%.