Прошедшая в парламент партия «Светлая Армения» будет оппозиционной

Прошедшая парламент партия "Светлая Армения" будет институциональной оппозицией и готова к сотрудничеству с внепарламентскими объединениями, заявил в понедельник лидер политсилы Эдмон Марукян.

"Наша партия будет институциональной оппозицией и готова к взаимодействию с внепарламентскими силами", — заявил он.

По его словам, партия будет активно работать в парламенте и скоро представит проект поправок в регламент законодательного органа и структуру правительства.

"Мы хотим создать механизмы сдержек и противовесов, и контроля над властями" — добавил Марукян.