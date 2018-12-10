Прошедшая парламент партия "Светлая Армения" будет институциональной оппозицией и готова к сотрудничеству с внепарламентскими объединениями, заявил в понедельник лидер политсилы Эдмон Марукян.
"Наша партия будет институциональной оппозицией и готова к взаимодействию с внепарламентскими силами", — заявил он.
По его словам, партия будет активно работать в парламенте и скоро представит проект поправок в регламент законодательного органа и структуру правительства.
"Мы хотим создать механизмы сдержек и противовесов, и контроля над властями" — добавил Марукян.
По итогам подсчета 100% бюллетеней в парламент прошли "Мой шаг", набравший 70,45% голосов, партии "Процветающая Армения" (8,37%) и "Светлая Армения" (6,37%). Бывшая правящая, а ныне оппозиционная Республиканская партия Армении (РПА) впервые не прошла в Национальное собрание страны.